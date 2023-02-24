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香港5G起飛未？普遍人未升級網絡服務的原因

博客 10:47 2023/02/24

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不知大家轉用了5G手機plan未呢？ 薑餅人是5G一推出便已升級5G，所以用了5G都接近三年。還記得2020年4月1日是香港多家營運商推出5G的大日子，但因為疫情關係，加上只有三星S20系列是首批支持5G的手機，令5G服務在香港推出時有雷聲大雨點少的感覺。

5G客只佔約3成

時至今天，兩家電訊公司先後公布了5G的客戶佔比，其中一家的5G客戶超過100萬，佔整體月費用戶逾三成，超出公司預期。至於另一家電訊商則表示5G客戶佔比為35%。不過，明明香港手機市場賣的都是5G手機，例如新iPhone和Galaxy手機都以5G為主，但5G用戶仍不過一半，反映有很多手機用戶都在使用4G服務。

對不少用戶來說，手機網絡速度都是罵多於讚，因此不少人對升級5G仍然採取審慎觀望的態度。不過對薑餅人來說，用戶不升級的原因很簡單，就是不想每月交貴月費，但網速卻與廉價的預付卡相差無幾。

仍需更好理由去升級5G

薑餅人目前的主機雖然是5G，但也有在其他手機使用4G預付卡來作上網之用。老實說，除非開著測速的軟件看著數字變動，否則單純從用戶角度出發，用廉價4G一樣可以上網、打機、WhatsApp 和煲劇聽歌，那有升級5G的理由？這些三數十元一個月無限上網的計劃，在經濟不景氣下，絕對是窮人恩物。

要推廣5G，不能只sell網絡快，因為變數太多，客戶難以感受。以往電訊商曾經推出上台送按摩椅，就切入了客戶的需求。要做好5G客戶條數，必先要跨行業合作，用非電訊產品來包裝5G服務就容易成功。現在網絡商開始把昔日金蛋的漫遊服務在5G上台計劃半賣半送，就是要吸引一班愛旅遊的常客，毋須加錢便有漫遊數據來吸引他們上台升級。

由此看來，雖然香港的5G在去年開始增速，但至今仍然只有三成多用戶願意升級，反映5G與手機並未足以吸引他們。未來要靠的是需要高速運算的應用，例如最近很火的人工智能聊天室、VR和AR，都需要快速連線。大家會否因為這樣而升級5G呢？

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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