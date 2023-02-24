  • 21°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀雙幣卡 每周領大灣區優惠券 全新客戶$300現金回贈

精明消費 12:36 2023/02/24

分享：

分享：

香港與内地全面通關後，刺激市民北上消費意欲，帶動中銀信用卡在内地交易顯著增加。中銀雙幣卡<大灣區一卡通>讓市民到大灣區出游時盡享交通流動支付便利，同時還推出内地商戶消費滿減優惠券，涵蓋美食和購物。另外，全新客戶更可享高達300元現金回贈。

中銀信用卡8成交易在内地
根據中銀信用卡數據顯示，全面通關實施後首兩星期，使用中銀信用卡於內地消費的簽賬金額，較通關前兩週上升近一倍，交易筆數亦急增逾七成。當中超 過八成內地交易均於大灣區城市進行，主要為深圳、廣州、東莞及珠海，消費集中於餐飲及酒店類別。

信用卡搭地鐵 直接拍卡入閘
中銀雙幣卡可用於繳付指定高鐵、跨境巴士車費、港珠澳大橋過橋費，乘搭廣州及深圳地鐵時更可直接以信用卡拍卡過閘。中銀雙幣卡同時支援實名註冊乘搭廣深城際和諧號，一次註冊便可以直接在車站入閘機購票上車，乘車付款過程方便快捷。

中銀雙幣卡設有人民幣及港幣賬戶，在內地進行的簽賬交易將以人民幣結算，在香港及海外的簽賬交易則以港幣結算，為客戶節省兌換開支，進一步提升粵港澳大灣區跨境金融支付體驗。

内地商戶消費滿減
由即日起至 2023 年 3 月 31 日，中銀雙幣卡客戶逢週二及週六於雲閃付 APP「銀聯 優惠日」活動頁面領取優惠券，七日內於以下內地商戶消費滿指定金額，即可享立減優惠如下：

人氣美食優惠券 參與商戶
滿人民幣30元減人民幣10元 KFC、好利來、麥當勞、鮮豐水果
滿人民幣100元減人民幣30元 必勝客、GODIVA、和牛涮、鵝夫人
購物熱點優惠券 參與商戶
滿人民幣62元減人民幣10元 家樂福、永輝超市、大潤發、屈臣氏
滿人民幣1,000元減人民幣100元 ZARA、久光百貨、施華洛世奇、迪信通

迎新優惠 高達300元現金回贈
由即日起至2023年12月31日，申請人在推廣期限内成功申請中銀雙幣卡<大灣區一卡通>（包括中銀雙幣鑽石卡及中銀雙幣白金卡），即可享迎新優惠。成功申請合資格信用卡的客戶，須於發卡月及其後首三個曆月內，以該合資格信用卡透過手機簽賬(包括 BoC Pay、雲閃付 APP、Apple Pay、Huawei Pay) 進行零售簽賬交易即可獲其簽賬額的10%現金回贈，每個信用卡賬戶於簽賬期內最高現金回贈金額為300港元。
 

詳情可瀏覽：按此

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

首間手機銀行開通八達通自動增值 送$20現金回贈
2023/02/23
首間手機銀行開通八達通自動增值 送$20現金回贈
邊度買股票真正免佣? 8間證券商收費大比併 一文看清港股美股交易費用
2023/02/18
邊度買股票真正免佣? 8間證券商收費大比併 一文看清港股美股交易費用
疫後73%港人報復式旅遊消費 外遊預算花費2.3萬元
2023/02/08
疫後73%港人報復式旅遊消費 外遊預算花費2.3萬元
5大旅遊平台折扣一覽 信用卡酒店旅程預訂優惠 附優惠碼合集 最多$500折扣
2023/02/08
5大旅遊平台折扣一覽 信用卡酒店旅程預訂優惠 附優惠碼合集 最多$500折扣
【拆利是】老派儲錢之必要 一文睇清11間銀行兒童戶口 送專用存摺 5間不設最低開戶金額
2023/02/08
【拆利是】老派儲錢之必要 一文睇清11間銀行兒童戶口 送專用存摺 5間不設最低開戶金額
電子支付 網上購物 著數優惠 超市 現金回贈 經濟 高鐵 美食 雲閃付 成交

上一篇文章

【消費券2023】四大名牌網購平台 $5000以下銀包、手袋推介

下一篇文章

Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

MUJI時代廣場開倉低至2折 迪士尼會員$20買春日購物樂套票
MUJI時代廣場開倉低至2折 迪士尼會員$20買春日購物樂套票
【勞力士拖累】二手鐘錶商價格下滑15% 名錶平均價位一隻仲值幾多?
【勞力士拖累】二手鐘錶商價格下滑15% 名錶平均價位一隻仲值幾多?
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40
Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40
【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？
【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款