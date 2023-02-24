中銀雙幣卡 每周領大灣區優惠券 全新客戶$300現金回贈

香港與内地全面通關後，刺激市民北上消費意欲，帶動中銀信用卡在内地交易顯著增加。中銀雙幣卡<大灣區一卡通>讓市民到大灣區出游時盡享交通流動支付便利，同時還推出内地商戶消費滿減優惠券，涵蓋美食和購物。另外，全新客戶更可享高達300元現金回贈。



中銀信用卡8成交易在内地

根據中銀信用卡數據顯示，全面通關實施後首兩星期，使用中銀信用卡於內地消費的簽賬金額，較通關前兩週上升近一倍，交易筆數亦急增逾七成。當中超 過八成內地交易均於大灣區城市進行，主要為深圳、廣州、東莞及珠海，消費集中於餐飲及酒店類別。



信用卡搭地鐵 直接拍卡入閘

中銀雙幣卡可用於繳付指定高鐵、跨境巴士車費、港珠澳大橋過橋費，乘搭廣州及深圳地鐵時更可直接以信用卡拍卡過閘。中銀雙幣卡同時支援實名註冊乘搭廣深城際和諧號，一次註冊便可以直接在車站入閘機購票上車，乘車付款過程方便快捷。



中銀雙幣卡設有人民幣及港幣賬戶，在內地進行的簽賬交易將以人民幣結算，在香港及海外的簽賬交易則以港幣結算，為客戶節省兌換開支，進一步提升粵港澳大灣區跨境金融支付體驗。

内地商戶消費滿減

由即日起至 2023 年 3 月 31 日，中銀雙幣卡客戶逢週二及週六於雲閃付 APP「銀聯 優惠日」活動頁面領取優惠券，七日內於以下內地商戶消費滿指定金額，即可享立減優惠如下：

人氣美食優惠券 參與商戶 滿人民幣30元減人民幣10元 KFC、好利來、麥當勞、鮮豐水果 滿人民幣100元減人民幣30元 必勝客、GODIVA、和牛涮、鵝夫人 購物熱點優惠券 參與商戶 滿人民幣62元減人民幣10元 家樂福、永輝超市、大潤發、屈臣氏 滿人民幣1,000元減人民幣100元 ZARA、久光百貨、施華洛世奇、迪信通

迎新優惠 高達300元現金回贈

由即日起至2023年12月31日，申請人在推廣期限内成功申請中銀雙幣卡<大灣區一卡通>（包括中銀雙幣鑽石卡及中銀雙幣白金卡），即可享迎新優惠。成功申請合資格信用卡的客戶，須於發卡月及其後首三個曆月內，以該合資格信用卡透過手機簽賬(包括 BoC Pay、雲閃付 APP、Apple Pay、Huawei Pay) 進行零售簽賬交易即可獲其簽賬額的10%現金回贈，每個信用卡賬戶於簽賬期內最高現金回贈金額為300港元。



詳情可瀏覽：按此

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