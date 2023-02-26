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【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200

保險 10:30 2023/02/26

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今個課稅年度將在3月31日結束，如果想善用扣稅工具，就要在3月底前購買。扣稅年金扣除額上限為6萬元，最多可慳稅$10,200。適逢保監局推出「年金至識揀」一站式搜尋工具，用家可按其需要和偏好，篩選及比較相關的合資格延期年金保單（QDAP）產品。本網以5年繳付期、50歲開始領取年金作假設，從保監局資料中找出以下較高回報扣稅年金產品︰

扣稅年金大比併（美元保單）

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    +5
    +4

扣稅年金大比併（港元保單）

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    +2

扣稅年金大比併（人民幣保單）

    點擊圖片放大

保證回報難有4厘
以上假設為10年供款期，50歲開始領取年金。

留意這類產品和儲蓄保險一樣，會分別列出保證回報率及總回報率，當中前者才是保證部分。綜觀上述產品，保證回報最高的反而是人民幣保單，達3.27%；美元保單最高的保證回報也有3.17%；港元保單中，最高保證回報為3.09%。

但如果看總內部回報率，部分產品有4厘，只不過它們的保證回報並非最高。例如中意人壽豐盛稅稅保延期年金，美元計價的總內部回報率有4.2厘，但保證回報為2.5厘。萬通延期年金2也有4.01厘總回報率，但保證回報則為2.08厘，相差接近2厘。

可參考分紅實現率
總回報並不一定能實現，如果你想穩穩陣陣賺取保證回報部分，就選擇保證回報最高約3厘多的產品；如果選擇總回報4厘的產品，則要視乎保險公司到時實際分紅有多少了。

保險公司一般會在產品推出一年後，於其網站刊登分紅實現率，分紅實現率越接近100，即代表保險公司越能兌現當初就非保證回報部份的回報承諾。如果分紅實現率等於或高於100，則代表保險公司能夠完全兌現、甚至高於當初所作出的回報承諾。相反，如果分紅實現率低於100，即代表保險公司未能夠完全兌現當初的回報承諾。

回報受供款期、滾存期影響
保單的回報除了受保險公司的投資回報影響之外，也受保單的結構所影響。例如供款期若較短，回報率有可能較低。上述圖示的假設是10年供款期，若選擇為5年，則港元保單的保證回報會跌穿3厘。

另外，滾存期亦很重要，上述圖示假設的是50歲開始領取年金，若改為60歲甚至更久之後，由於滾存期長了，回報也有可能增加。

然而，保單的結構要視乎讀者自己的選擇，有些人想早一點開始領取，有些人想領取期長一點，絕對是因人而異，最緊要選擇合適自己的計劃。

 

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