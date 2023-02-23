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首間手機銀行開通八達通自動增值 送$20現金回贈

個人增值 18:20 2023/02/23

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近年不少人用八達通領取電子消費券，大家都逐漸習慣以八達通購物，但如果沒綁定自動增值，一旦金額不夠就頗尷尬。現時大家可以開通自動增值，但以下銀行就首推用手機銀行開通自動增值服務。

工銀亞洲宣布與八達通卡有限公司（「八達通」）合作，推出全港首項手機銀行即時開通八達通自動增值服務，為客戶簡化申請及審批八達通自動增值流程，進一步提升客戶支付體驗。

審批即時獲批核
工銀亞洲信用卡客戶現可透過手機銀行應用程式，申請八達通自動增值服務，即時獲知批核結果。當批核完成後，隨即跳轉至八達通App啟動自動增值服務，整個申請流程數分鐘內可完成。

獲20元現金回贈
由2023年2月23日起至2023年4月30日（包括首尾兩天），工銀亞洲信用卡客戶成功透過手機銀行開通八達通自動增值服務，更可獲享20元現金回贈。現金回贈將於整個推廣期結束後3個月內回贈於用以申請八達通自動增值服務之合資格信用卡的主卡港幣賬戶內，並於有關月結單顯示。

工銀亞洲副行政總裁顧旋表示，智慧金融是工銀亞洲零售業務的重點發展方向之一，現時工銀亞洲電子渠道業務佔比已接近九成。隨著手機成為現代人生活不可或缺的一部分，工銀亞洲率先與八達通攜手推出即時啟動自動增值服務，帶來省時便捷的服務體驗。

 

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