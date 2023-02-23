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【勞力士拖累】二手鐘錶商價格下滑15% 名錶平均價位一隻仲值幾多?

精明消費 16:27 2023/02/23

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奢侈品集團 Richemont 旗下的二手名錶買賣平台Watchfinder & Co指出，由於二手勞力士和其他頂級型號的估值下降，平台上的價格已下降約15%。最受歡迎的勞力士、百達翡麗(Patek Philippe)和愛彼(Audemars Piguet) 錶款的價格，自2021年和 2022 年前三個月出現前所未有的飆升後，及後一直大幅下跌。分析指，名貴腕錶的價值是受到經濟增長放緩、利率上升和加密貨幣崩潰所打擊。

Watchfinder是最大的二手奢侈鐘錶在線銷售商之一，2021 年接任 Watchfinder行政總裁的Arjen van de Vall 直指，情況肯定令人「相當肉痛」，他更看到幾個月前淘汰的錶款，現在的供應量還不斷增加。勞力士 Daytona, Patek 的Nautilus 及AP Royal Oak等型號持續受追捧，近幾個月來，手錶經銷商及投資者大量供應，反而導致這些手錶於Watchcharts 奢侈手錶市場指數在12個月內下跌了24%。這個指數包含頭十大頂尖手錶品牌之中、交易額排名前的奢侈的60 款手錶。

    點擊圖片放大


平均一隻錶賣7000英鎊
據van de Vall 稱，Watchfinder 的名牌腕錶，一隻平均售價約為 7,000 英鎊（約6.6萬港元），儘管價格有所調整，但情況並沒有出現太大變化，因為買家一直在以較低的價格搶購高端型號，又指主要是由重新平衡銷售的產品所帶動，他認為隨著價格的穩定，一些高端產品會變得更具吸引力。

Watchfinder 使用數據來跟踪和預測供應大增時的市場表現，雖然價格調整和供應激增對該公司而言並不意外， 不過，Watchfinder行政總裁指，出拋售情況的廣泛和速度出乎意料，即使業內大多數人並不天真地認為價格會趨於平穩並下降，但沒想到幅度會這麼大。

低價產品正在冒起
無論是銷量還是價值上，勞力士仍然是 Watchfinder 上最暢銷的奢侈手錶品牌， 然而van de Vall 指出，歷峰珠寶品牌卡地亞 (Cartier) 生產的手錶等低價品牌的排名正在上升，卡地亞目前是銷量第六大最受歡迎的品牌，隨著其 Tank 和 Santos 款式的流行，他指卡地亞很快將升至第五位。

Watchfinder 除了於香港及各地設實體店亦正在擴展，計劃於英國增加一個交易平台，除了購買手錶庫存以在其網站和商店轉售。新計劃將允許經銷商和私人賣家在 Watchfinder 上發布待售手錶，公司對每隻手錶的佣金為175 英鎊及銷售額的 4.9%。

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