【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障

近月仍有不少港人預備出發去旅行，尤其是前往日本、韓國、泰國、台灣等旅遊熱點。隨著香港向全球通關，大家對新冠肺炎Covid-19的關注度有所降溫，但新冠確診個案依然有一定數目，大家在選擇旅遊保險時，亦值得留意有關新冠肺炎的保障。為此10Life計算了新冠肺炎保障評分，當中以醫療保障的佔比最高，因為海外潛在醫療開支難以估算，此外，我們亦比較因新冠肺炎所導致的延誤或取消行程等。

表1：比較新冠肺炎保障評分及保費（港元）

假設7天旅程、目的地為日本

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新冠肺炎保障差異顯著

是次比較涵蓋新冠肺炎保障的旅遊保險。新冠肺炎保障評分包括5個保障項目，當中以醫療保障的權重最高（60%），因為海外醫療費用高昂，以日本為例，外國旅客未能參加當地的健康保障計劃，需要支付200%醫療開支；而住院現金、緊急支援（註1）、出發前取消旅程、旅程中途提早結束則各佔10%。讀者注意，評分只作參考，大家可按個人需要，仔細比較個別項目。評分沒有考慮保費因素。

在比較的產品中，評分最高的為8.8分，最低的僅得2.8分，反映保障存在明顯差異。有一點要留意，如想獲得新冠肺炎保障，部份保險公司要求受保人接種新冠疫苗，而保誠列明「免針紙」不能取代須接種新冠疫苗。

表2：旅途中 - 新冠肺炎醫療保障、海外住院現金、緊急支援、腰斬旅程旅費保障比較

（最高賠償額、以港元計價、假設受保人為1名成人）

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醫療保障：賠償金額差3倍

醫療保障是指，保險公司以實報實銷的方式，賠償受保人當地住院費用。如表2所見，賠償上限最高的為安聯單次旅遊保險（2,000,000港元），最低的則是富衛（500,000港元）和Starr（500,000港元），高低相差3倍。

大多數產品都設有「住院現金」，按住院日數作出賠償。以富衛為例，每日賠1,000港元，上限為14,000港元，屬眾多產品中金額最高。

多數產品涵蓋醫療撤離或遣返

除豐隆、Starr外，其他產品均提供醫療撤離或遣返保障。「醫療撤離或遣返」是指，受保人於旅程中因染病而需要緊急醫療撤離或遣返，服務多由保險公司授權的支援公司提供，並須經支援公司批准或安排。

至於親屬探望，除美亞、Starr、富衛外，其他產品都涵蓋相關保障。「親屬探望」是指當受保人不幸住院，旅遊保險賠償親友到當地探訪所衍生的住宿及交通費用，惟通常需要受保人連續住院達指定天數，或者按醫生建議而定。

過半數產品涵蓋旅伴或直系家屬確診及病重所導致的腰斬旅程

若果因新冠肺炎病重而提早結束旅程返港，大部份保險公司會賠償已繳交但不獲退還的旅遊費用，包括往後的酒店及機票費用，個別產品甚至包括主題樂園門票等。



在比較的產品中，過半數涵蓋受保人、旅伴或直系家屬因新冠肺炎病重或確診而回港，其中Allianz安聯旅遊保險「優越」計劃尊貴、中銀、安盛、MSIG均賠償最多50,000港元。

表3：出發前-取消旅程保障比較

（最高賠償額、以港元計價、假設受保人為1名成人）

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部分產品涵蓋確診新冠肺炎引致的取消旅程

若受保人因新冠肺炎病重，於出發前指定日數內取消行程，部分保險公司會賠償已繳交但不獲退還的旅遊費用，例如酒店及機票等。值得注意的是，個別旅遊保險需要提早於指定日子投保，這項保障才會生效。逾半數比較的產品賠償受保人、旅伴及/或直系家屬因新冠肺炎病重引致的取消行程。

本文詳細比較了產品的新冠肺炎保障。事實上，旅遊保險保障項目繁多，例如個人財物保障、行李延誤、租車自負額等，可詳見另一篇文章。

註：

1. 緊急支援包括醫療撤離或遣返、親屬探望、子女護送。

2. 本文以產品中較高級別的計劃作比較。

3. 以上保費資料更新至2022年12月27日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

4. 本文最後更新日期2023年2月22日。

【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險2023】比較15款產品新冠肺炎Covid-19保障】

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