【遠程工作】外國興起「安靜旅行」 WFH期間出國 對僱員及僱主有什麼好／壞處？

自新冠病毒大流行以來，工作模式也發生轉變，很多企業都採取混合工作模式。不需要回到辦公室的時間裏，有人會在家或在咖啡廳工作，但有些人更是選擇在不通知僱主情況下，去外國完成遠程工作。雖然換個環境令人更放鬆，看起來是理想的工作模式，但其實也存在很多注意事項和弊端。



什麽是「安靜旅行」？

在混合工作模式流行下，員工獲得部分時間不需要回到辦公室工作的機會，於是很多人在瞞著僱主的情況下，去其他國家邊度假邊進行遠程工作，這就是「安靜旅行」（「Hash Trip」）。



安靜旅行是工作和旅行交匯而衍生出的新詞語，據INSIDER引述維吉尼亞大學公共政策與商學院教授Jim Detert表示，安靜旅行是員工重新調整工作與生活平衡以在生活中擁有更多自主權的另一個例子，類似於去年流行的「安靜辭職」（Quiet Quitting）。



對於員工而言，從某種程度上這是健康的工作模式，但這又是以一種欺騙僱主的方式來做的事情，這種不誠實的表現可能要承擔一定的風險和責任。



對員工的利弊

「安靜旅行」對員工的好處

1.身心放鬆 提高工作效率

換個環境工作可以讓人覺得煥然一新，促進個人身心健康。在陽光和沙灘的度假氛圍中，會讓人更放鬆，有更好的情緒和心態，從而提升工作效率。



2.有更多時間陪伴家人

對於假期較少的打工仔而言，安靜旅行可以獲得更多陪伴家人的時間，促進工作與生活的平衡。



「安靜旅行」對員工的壞處

1.受到周圍環境影響

雖然換個環境很舒適，但也無法阻止一天中發生的意外情況，如果和家人一起出國，可能因照顧小孩而分散工作的集中力，反而會降低工作效率。



2.個人安全問題

在工作時間内，僱主都有責任保障員工的安全，如果員工出國工作不告訴僱主，當發生意外安全事故時，僱主將會背負更大責任。



3.所到國家的稅收和法律問題

很多國家都會有對遠程辦公的相關法律規定和稅收安排，僱主和員工都有可能被徵收稅收或受到相關法律的制約。以美國為例，每個州的稅法不盡相同，一些州甚至對在那裏工作過一天的人都會徵收所得稅。



對僱主的利弊

「安靜旅行」對僱主的好處

1. 節約辦公室租用成本

安排員工遠程工作可以節省辦公室的租用成本，有企業實行辦公區輪換制度，兩批員工輪流會辦公室工作，減少成本支出。



2.有利於留住員工

允許員工外出工作能使員工有更大的自主性，也有助於員工的身心健康，當員工福利提升時，也將在市場中脫穎而出，更能留住員工。



「安靜旅行」對僱主的壞處

1.無法與員工及時溝通

當員工出國後，如果去有時差的地區，將無法及時溝通工作事宜，降低傳遞信息的效率，長時間而言將對公司造成負面影響。



2.為員工承擔更大責任

當員工在其他地方發生安全事故，或在異地被徵收稅收時，僱主將要為員工承擔更大責任。

3.網絡安全問題

員工外出工作難免會連到機場、餐廳或車站的免費公共WIFI，可能會遭到網絡攻擊，將面臨公司資料泄露的風險，對公司造成嚴重影響。

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