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【學習股神】僅8%大型股基金跑贏大市 被動型基金受捧 淨資產將首次超越主動基金

基金新聞 12:48 2023/02/23

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股神巴菲特常常推廣ETF的好處，並一而再地在股東會或致股東信中，嘲笑主動型基金的基金經理，指他們收費高又跑輸大市。最新的數據進一步支持巴菲特的說法，彭博引述法興銀行的資料顯示，被動管理型股票基金即將迎來一個醞釀了十多年的里程碑，在全球範圍內，這類產品的淨資產即將超過主動管理的同類產品。

被動型基金即將超越主動基金

    點擊圖片放大

從上圖可見，目前主動型基金與被動型基金的規模，已經相當接近。法興銀行策略師Arthur Van Slooten及其團隊表示，根據EPFR Global的月度資料，「基金業即將跨過一個具有象徵意義的里程碑」，時間可能在今年3月或4月。

由於管理費較低等特點，被動策略多年來一直在贏得市場份額。在美國，被動投資穩步上升。Bloomberg Intelligence的一項分析顯示，平均而言，美國公開上市的44萬億美元股票中，至少19%的股份由被動型共同基金或被動型ETF持有，這一數字自2013年以來增長了兩倍。

包括Michael Burry、Bill Ackman及Cathie Wood等基金經理都對這一趨勢表示譴責，不過，媒體表示，這主要是因為投資者選擇了成本較低的產品。

與此同時，法興銀行表示，在信貸市場，被動型基金吸引資金流入，而主動型基金則出現了資金外流。法興銀行表示，對大多數投資者來說，這主要意味著他們投資方式的轉變︰從選股轉向選基金。

大型股基金只有8%跑贏大市
ICRA Analytics 將主動管理基金與其總回報指數 (TRI) 基準比較，截至2022年12月31日的5年點對點回報比較，只有8%的大型股基金能夠超越它們的基準中型股基金及小型股基金則較好，同一時段有43%的中型股基金跑贏基準，86%的小型股基金的表現優於基準。

對投資者而言，購買產品不外乎是看回報及收費，主動型基金收費一向較ETF或指數基金高，如果回報還跑輸大市，大家倒不如買被動產品。

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