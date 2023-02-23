【理財個案】45歲主婦月賺$5000全數月供股票 100萬儲蓄想翻倍 要幾耐？

在家庭及生活負擔之下，兩夫婦更要供樓及養兒育女，即使合力希望增加資產亦不是易事，除了認真儲蓄量入為出、個案主角亦意識到需要靠投資，更已分散配置百萬資產，唯加息周期下表現亦不理想，現在持續投資，希望能累積升至一倍，但不知需要如何設置投資組合，及何時才能達標，看看龔成是如何回應。

讀者:

龔成老師你好，本人45歲，家庭主婦, 2個小孩，老公家用供埋樓都冇錢儲蓄了唯有靠自己做下part-time每月約$5000用來儲蓄。現在剛剛開始月供股票:



每月供股

騰訊控股 （00700） -$1000

比亞迪 （01211） -$2000

建設銀行 （00939） -$1000

港交所 （00388） -$1000

有80萬放於債劵基金戶口，但係因美國加息影向現在只剩60萬、另每月收息約3000，要等升返就會放哂去！如果放左去有80萬應選擇什麼投資產品？目前現金20萬，暫時放於定期戶口，3個月4.8厘息。另持有4252 政府綠債$5萬。

另外有20萬股票，於今年19000-20000點時入的！股票如下：

騰訊控股 （00700） 100股 $294

建設銀行 （00939） 5000股 $4.5

工商銀行 （01398） 6000股$3.84

舜宇光學 （02382） 400股 $97.82

中銀香港 （02388） 1000股 $24.9

盈富基金 （02800） 2500股 $19.49

想問問現總資產約100萬元，怎樣可以累積升至一倍，這樣的組合需要多少年才能達成目標？現在的組合應該有什麼可繼續維持或需改善更適合？

龔成︰

你家庭開支都比較緊張，所以建議先留有6個月到1年的備用現金，先做好「防守」的部分。

以你的年紀和風險承受能力，應該以「平穩增值股」爲主。月供股票部分，騰訊 （00700） ，比亞迪 （01211） 都屬於優質的潛力股，風險度對你而言會略高。加上比亞迪 （1211） 現價都唔平，月供係可以，但比例不要太多，建議1211減少比例到$1000。建行 （0939） ，港交所 （0388） 有質素，適合你，可以月供。餘下$1000就儲起，等大跌市機會。

至於自行買入的部分，你的資金較集中於銀行股，銀行本質上風險比一般行業高，不建議持有太多，長線維持20%以下較合適。未來時間，如果你加注或者取回債基資金後，可以集中係以下平穏增長股上。

留意債劵基金風險

至於債劵基金，坊間分好多種，你要小心睇，因為有d風險低，無乜問題，有d則有潛在的風險，絕對不是保本的產品。

第一，有些基券基金，會投資「高收益債券」，即是「垃圾債券」，你一定要睇睇佢所佔的比率。

第二，債券基金往往不是單純地持有債券，而是可以作買賣，以及利用衍生工具作對沖等策略，即是可能有價格上的波動。

第三，不少銀行都會提供借貸，以槓杆去放大回報，以平息借貸去賺取息差。低息環境時間題不大，但進入加息週期，不止借貸成本增加，同時債券價格往往在加息期下跌，雙從打擊下，投資價值成疑。當然，若然加息步伐不快，息差利潤就可觀。

我不是說債券基金有問題，只是說明當中的風險，因為市面上的基券基金好多，你要細仔分析。

如果你想守住先等佢升翻，唔係唔得。但幾時先重回減息週期，無人知。如果此期間有當中債券出問題，或者加息超過預期，你債基價值會進一步下跌，你要明白這個風險。

你現時持有資產約100萬 + 月供$5000，考慮到當中不少是債基，我先假設用6%至7%回報計算（連股息再投資），大約7至8年之後就有接近$200萬的資產，但這都要視乎當時的市況決定。

記住，你長遠你的組合，集中平穩增值股和銀行股不要超過2成比例就可以了。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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