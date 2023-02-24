Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Don Don Donki：屯門/銅鑼灣店 開倉低至1折

即日起至3月15日於屯門市廣場及銅鑼灣名珠城分店，推出大割引專區。大割引貨品包括藥妝、生活用品、家品、運動用品及精品等，以均一價5元、10元、20元、30元至90元發售。

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2. AEON Mobile：網購 買滿200元 即減40元

即日起至2月27日，AEON Mobile推出網購體驗券限時優惠，領券後於「AEON Mobile網購」消費滿200元即減40元，體驗券可重複領取並使用。

下載AEON Mobile：

Android: https://goo.gl/EZRk82

IOS: https://goo.gl/4AEvvp

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3.KFC App：家鄉雞扒包 買1送1

即日起至3月1日，活動期間每天上午11時前，家鄉雞扒包可享買1送1優惠。

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撰文：hket小編

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