職場路漫漫 想「中場休息」 要考慮哪些財務問題？ 做好這5項準備

職場生涯可謂長路慢慢，如果以22歲畢業，65歲退休來計算，職場之路長達40餘年，難免會想「中場休息」，如果辭去工作一段時間，可能會面臨很多財務問題。



因為各種原因，很多打工仔會想暫別職場一段時間，可能想去修讀一個學位，提高自己的競爭力；可能想去旅行，放鬆身心，以更好的面貌重返職場；可能想有更多時間陪伴家人，暫時放下工作等。無論出於哪種原因，在辭職之前要做好哪些準備？

辭職後將面臨的問題

1.日常支出不會減少

要知道，辭職後只是工作生活暫停，日常生活還在繼續，日常的開支不會因此減少。例如，包括家中日常用品費用、水電費用、手機網絡費用、供養家人的費用、養車費用等。

2.稅收不會減少

除了日常開支之外，如果有其它投資，可能涉及每年固定稅收，這部分不會因為辭職而有所減免。

3.旅遊費用可能增加

在職期間，能外出的機會非常少，在辭職之後，可能很多人都會去報復性旅行，這部分也不是一個小數目的支出。



4.很難找到與之前相當的工作

當離開職場的時間越長，重返職場的難度就越大。也許很多人已經做到企業中的管理層，有穩定且滿意的薪酬，但可能因為離開職場時間太長，職業所需能力或熟練度有所下降，新公司的待遇可能與之前有較大落差。



「中場休息」要做好哪些準備？

1.保證自己有充足的資金儲備

要想中場休息，首先要有充足的資金儲備，要將日常開支、稅收開支、休閑娛樂開支和意外受傷開支都納入計算範疇。如果你打算休息一年，最後儲夠超過一年的儲備。

2.不要有負債

在辭職後，收入將會大幅減少，可能支撐日常固定開支已經倍感壓力，更別説還要償還負債。因此，最好在完全償還所有債務後，再考慮中場休息。



3.適當控制開支

要想追求舒適，就要在生活開支方面作出妥協。當收入縮減後，現有的儲蓄可能無法支撐之前一樣的開支，要適當調整支出，以免因休息而入不敷出。



4.有持續收入的副業

在正職之外，可以發展有持續收入的副業，來彌補辭職後的開支。其次休息期間，也可以做一些自由度較高的工作，例如作家、記錄生活的blogger等。



5.不斷裝備自己 不失職場競爭力

為了日後更好地重返職場，在休息期間要不斷裝備自己，學習新知識和專業技能，保持自己的市場競爭力。

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