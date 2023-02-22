患有長新冠人士失業率更高？腦霧／慢性疲勞影響工作表現

新冠後遺症的持續狀況普遍，演化成為「長新冠」除了影響健康，更可能會人們工作的最大障礙。據福布斯引述《美國醫學會雜誌》(JAMA) 上一項研究顯示，與曾患有新冠肺炎或長新冠的人相比，從事全職工作的可能性更小。

即使針對年齡、性別、地區、種族和民族等社會人口學因素進行調整後，研究人員仍發現 長新冠 與失業的關聯性更高，而從事全職工作的可能性亦更低， 至於認知症狀，近 46% 的長新冠患者有腦霧或記憶障礙，同樣與較低機會有全職工作的可能性相關。

12%長新冠患者失業 較平均高

在所有受訪者中，平均9.3%的人處於失業狀態。 而 2236名長新冠患者中，就有 12.3% 的人表示他們失業。相比之下，沒有長新冠的康復者，只有 8.7% 表示沒有工作或全職工作，反映長新冠人士失業率更高。

據研究人員估計，影響長新冠患者的主要症狀之一，為慢性疲勞綜合症或肌痛性腦炎。近 50% 的長期 Covid 患者患有可以持續數月的肌痛性腦炎。 而過去有過慢性疲勞綜合症的人，在感染新冠病毒後亦更容易復發。研究團隊進一步觀察到，46% 的長新冠人士出現腦霧或記憶障礙，令人難以專注於任務，影響注意力及工作表現，尤其使他們更有可能失業。

另外，約州保險基金發布對2020 年 1 月至 2022 年 3 月期間提交的 3139 份 新冠 賠償索賠的 分析 。近三分之一的索賠涉及長 新冠， 大約 18% 的長 新冠 索賠人已經一年多沒有重返工作崗位，索賠人大多數都不到 60 歲，或可反映病情對就業率的影響。

調查於 2021年 2月3月期間進行，研究統計 15,308 名曾患上新冠肺炎的人，而感染呈陰性後症狀持續兩個多月時，即視作長新冠。儘管難以估計疫情的真正經濟影響，但這些結果強調了考慮生產力損失的持續影響的重要性。

長新冠造成逾1700億美元經濟損失

去年研究人員一再強調，長新冠帶來巨大的經濟影響。 布魯金斯學會高級研究員Katie Bach指出，長新冠單在工資損失方面已造成了價值 1700 億美元的損失，幾乎佔美國國內生產總值的 1%。 由於長新冠的出現，約有 100 萬美國工人無法重返工作以成為勞動力的一部分，亦有分析指當地長新冠者失業風險較未受感染人士高出1.23倍，且造成每年180至410萬人失業，同樣估算將薪資收入損失達1050至2350億美元。

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