【理財人格分析】追求財自經常忽略這一點 盡早了解4大理財人格 你是哪一種？

相信大家都曾希望自己有朝一日能實現財務自由，再也不用為錢而煩惱。雖然正確的理財方法很重要，但何曾了解過自己對錢的看法？這也是很多人在追求財富自由路上容易忽略的一點，只有知道錢對於自己的意義，才能更好地規劃理財。

每個人對錢有不同的看法，有人覺得錢就是生活的一切，一生都奮力追求財富的增值，曾有人這樣説道「我窮到只剩下錢」；有人覺得錢不是生活的重心，滿足溫飽就可以；有人又覺得有錢才有面，願意借錢買名貴物品，來彰顯自己的社會地位。如何察覺自己心底對錢的看法？

金融心理學家Bradley Klontz和Sonya Britt開發出一套線上預測工具，能幫助大家更了解自己的金融理財行為。根據研究，所有人的金融理財行為基本遵循4大理財人格的其中一種，這4大理財人格包括迴避、崇拜、地位和警覺。

其中，Klontz的線上預測工具是一份線上問卷，當中包括一些關於對錢的看法和做法及個人財務狀況（年齡、收入等），完成測試後就會有一份完整的帶有建議的分析報告，分數愈高證明這種理財人格愈明顯。

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上面的截圖顯示這份問卷的部分問題，包括「有錢的人都是貪心的」、「我只會買新的東西」、「窮人都是懶惰的」，如果你認同或不認同這些講法，都會獲得一個分數，最後的總分就決定你的理財人格。



4大理財人格

1. 迴避者

金融迴避者認為錢是可惡的，並且自己也不配擁有錢。由於錢會給他們帶來焦慮、煩躁等負面情緒，於是他們覺得錢是討厭的，進而覺得有錢人是貪心腐敗的群體。金融回避者的内心往往非常糾結，一方面認為現實生活處處需要錢，另一方面又覺得過分在乎錢的生活令人厭惡。



2. 崇拜者

金融崇拜者認為錢是萬能的，可以解決生活中煩惱，甚至可以買來幸福感，但他們往往總是不夠錢用。他們會窮盡一生去追求金錢，但同時花錢沒有節制，往往四處欠債，最終成為金錢的奴隸。



3. 金錢就是地位

這部分人認為金錢就是地位的象徵，因這種心理的作祟，就算沒有錢也會裝作很有錢，消費超過個人財務承受能力，過著入不敷出的生活。



4. 警覺保守者

他們對金錢非常小心保守，與錢相關的一切都會謹慎處理，非常看重存錢。並且對自己的財務狀況非常保密，幾乎不會向外人透露。



「劇本」通常被應用在拍攝電影或電視劇中，是指故事發展的大綱，決定故事的發展方向，以上4者可說是理財的「劇本」，會決定追求財務自由之路的發展方向。儘早了解自己的理財人格，糾正對財富的負面看法，配合有效的金融理財方法，讓財務自由之路更順暢。

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