CHATGPT成為環球熱話，有人開始利用AI提高工作效率，有人開始擔心AI冒起會威脅人類—開始時是部份工種被取代，往後甚至可能出現AI反過來控制人類的情況。筆者對AI的能力充滿好奇，便以「對負資產業主有什麼好建議？」為題，求問於AI。

對負資產的建議大致準確

試用CHATGPT一段時間，此類AI相對於傳統搜尋引擎的優勢，是可以用人類語言提問，由AI整合完整的答案。不過現時較明顯的問題是：AI有時會一本正經地胡說八道，即提供一些明顯為錯的答案，尤其以中文提問時情況較為嚴重，可能與其參考的中文資料相對於英文資料較為有限有關。但對於負資產，AI提出的建議算是合格，相當準確，略有不足的是「不夠本地化」。即部份建議可能在特定國家有用，但在香港的情況便不一定。



以下為CHATGPT對「對負資產業主有什麼好建議」的回答︰

如果自用的自置物業成為負資產，意味著該物業的市值低於房主欠銀行的按揭貸款金額，這種情況通常被稱為「負資產」或「負債房產」。如果您是這樣的業主，以下是一些可能有幫助的建議︰

尋求專業意見︰ 首先，您可以咨詢財務顧問或律師，以獲取專業建議。他們可以幫助您了解可能的後果，並提供有關您可以采取的行動的建議。

首先，您可以咨詢財務顧問或律師，以獲取專業建議。他們可以幫助您了解可能的後果，並提供有關您可以采取的行動的建議。 與銀行交涉︰ 與銀行溝通，嘗試達成協議以降低貸款利率、延長還款期限或重組貸款等方式來緩解您的財務壓力。有時銀行可能會同意將您的房產以低於市值的價格出售，並允許您不必支付剩餘的貸款金額。

與銀行溝通，嘗試達成協議以降低貸款利率、延長還款期限或重組貸款等方式來緩解您的財務壓力。有時銀行可能會同意將您的房產以低於市值的價格出售，並允許您不必支付剩餘的貸款金額。 減少開支︰ 嘗試減少生活開支，盡可能節省每一筆開支，並尋求額外的收入來源來彌補財務缺口。

嘗試減少生活開支，盡可能節省每一筆開支，並尋求額外的收入來源來彌補財務缺口。 準備出售房產︰ 如果您無法承受按揭貸款和日常生活費用的負擔，那麽出售房產可能是最好的選擇。雖然這可能會導致您的損失，但可能是避免未來更大損失的最佳方法。

如果您無法承受按揭貸款和日常生活費用的負擔，那麽出售房產可能是最好的選擇。雖然這可能會導致您的損失，但可能是避免未來更大損失的最佳方法。 無論採取哪種方法，重要的是採取行動，盡早尋求幫助，以避免負債不斷累積。

有經驗的香港業主會發現，AI不太「在地化」，例如「銀行可能會同意將您的房產以低於市值的價格出售，並允許您不必支付剩餘的貸款金額。」的建議在香港並沒有可行性。

AI會認錯並修正答案

其次，AI也和普通人一樣，會把「負資產」與「供款壓力增加」混為一談。其建議會涉及延長還款期、減少開支等建議。有意思的是，當筆者指出AI回答的錯誤時，它會表示歉意，並對答案修正（同意負資產本身不會增加還款壓力，但仍建議有壓力的業主採取其建議來面對負資產問題。）

整體而言，用AI協助日常工作，例如草擬電郵，甚至查問特定領域的資料，無疑可大大提高工作效率。但如果針對一些不同地域會有重大差異的領域，求問於AI時便要十分小心了。

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