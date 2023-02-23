MUJI時代廣場開倉低至2折 迪士尼會員$20買春日購物樂套票

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MUJI：時代廣場開倉 低至2折

即日起至2月27日，一連6日MUJI無印良品在銅鑼灣時代廣場16樓舉行開倉優惠，多款精選貨品低至2折，包括精選男女服飾、家具用品等，同場仲有生活品味展，集齊多款日韓零食、床單套裝、煮食用具和小家電。

MUJI無印良品開倉

日期：即日起至2月27日

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

時間：上午11時至下午9時

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2. 香港迪士尼：2023「奇妙處處通」春日購物樂 低至2折

即日起至3月26日，「奇妙處處通」會員只需消費20元即可購買「奇妙處處通」春日購物樂套票並享受獨家優惠。

詳情可參閲：按此

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3. 大家樂：會員限定 惠顧晚市滿50元兩次 下餐即減8元

由即日至3月12日，Club 100會員一星期內(星期一至星期日)於晚市(下午5時後)惠顧2次50元以上，就可以獲得8元電子優惠券於下次晚市使用。

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撰文：hket小編

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