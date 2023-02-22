【電話卡實名制】2月23日截止登記 未登記PayMe都用唔到 將影響銀行服務（附實名登記步驟）

相信大家平日都收到不少騷擾或詐騙電話，為保障流動電話的使用安全，《電訊(登記用戶識別卡)規例》規定在2023年2月23日之前，用戶必須為其電話卡向所屬電訊商進行實名登記，否則將從2023年2月24日起停用，也會對與該電話號碼關聯的銀行或轉賬服務造成影響。



關聯服務都受影響

因很多其他服務的辦理用到電話號碼，若電話卡被停用，除了無法使用電話通訊之外，也會影響到其他服務，包括銀行服務、轉數快、PayMe、Mox、電子錢包等等。受影響範圍較廣，持有「太空卡」的用戶記得儘快登記。



匯豐銀行、恒生銀行、中銀香港等多間銀行已發佈公告指，如果已經在銀行登記的聯絡電話未進行實用認證，需要向電訊商完成登記或更改另一個有效的的聯絡號碼，更新銀行的記錄，以保證銀行服務的正常運行。受影響的銀行服務包括信用卡簽賬通知、戶口過數通知、手機App登入號碼等。



同樣，其他綁定電話號碼的支付工具也會受到較大影響，不少電子錢包的應用程式是通過輸入收款人的電話號碼來完成轉賬，若電話號碼被停用，轉賬過程將無法完成。



電話卡實名登記方法

為方便大家可以及時完成電話卡實名登記，有多種途徑可供選擇：

1.經流動電話/流動應用程式進行網上登記

2.經電訊商的網頁進行網上登記

3.如電訊商有經營門市，用戶可親臨門市登記

4.18間指定郵政局服務櫃位

5.25個港鐵站支援站（服務時間：上午九時至下午六時）



另外，由政府提供的郵政局和港鐵站服務費用全免，有需要登記的市民只需要準備一下3樣資料即可：

1. 香港身份證正本

2. 可接收短訊的手機

3. 需進行實名人登記的電話儲值卡（尚未使用的電話儲值卡需同時攜帶其包裝／封套／智能卡卡夾）



地址及操作步驟詳情可查閲：按此



實名登記獎賞

為鼓勵大家儘早完成實名登記，多間電訊公司更推出實名登記獎賞。以中國移動為例，在規定期内完成實名認證的用戶可獲三重獎賞，分別是送25GB本地數據、20元增值服務電子現金券及2023Mylink積分。

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