  • 18°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息藍籌股懶人包 最新派息/ 除淨日/ 股價異動/ 供股集資 一個懶人包睇晒

藍籌股 17:24 2023/02/21

分享：

分享：

息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出高息藍籌股的最新消息，從滙控 （00005） 恢復派息，到領展 （00823） 供股，一文睇晒。

滙控 （00005） 擬恢復季度派息 / 0.21美元特別股息 (2月21日更新)

  • 2022年度第⼆次股息定為每股0.23美元，2022年每股合共派息0.32美元
  • 每股0.32美元將於2023年4⽉27⽇派付予3⽉3⽇名列股東名冊之股東
  • 擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息
  • 將2023及2024年的派息率定為50%
  • 在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途。但實際決定將於交易完成後作出，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付
  • CEO祈耀年稱，目標盡快讓股息回復至疫情前水平

滙控近年派息

年度 每股派息
2018年 0.51美元
2019年 0.51美元
2020年 0.15美元
2021年 0.25美元
2022年 0.32美元

 

恒生 （00011） 3年來首增派息 (2月21日更新)

  • 宣派2022年度第四次中期股息每股2元（去年同期為1.8元）
  • 2020年以來首度增季度股息
  • 2022年全年股息每股4.1元
  • 每股2元將於 2023年3月21日派發予於3月8日已在股東名冊內登記之股東
  • CEO施穎茵稱，今年為恒生成立90周年，但目未有計劃派發90周年特別股息
  • 不過她對今年營商環境審慎樂觀，相信之後會在股東回報上體現

恒生近年派息

年度 每股派息
2018年 7.5元
2019年 8.2元
2020年 5.5元
2021年 5.1元
2022年 4.1元

 

領展 （00823） 供股於2月24日除淨

  • 供股於2月24日除淨
  • 如果供股不足1手，將會出現碎股，碎股較難作交易，且未必能以市價交易
  • 是次供股詳情︰每5個基金單位供1個基金單位，每股供股價44.2元
  • 領展每手為100基金單位，即一手要供20基金單位，如參與供股，每手要供884元
  • 散戶可於3月9日至16日，買賣未繳股款供股權，以湊夠一手

 

中電 （00002） 2月27日公布派息

中電將於本月27日舉行董事會會議，審議截至2022年12月31日止年度業績，以及考慮是否宣派2022年第四期中期股息。

中電近年派息

年度 每股派息
2018 3.02元
2019 3.08元
2020 3.1元
2021 3.1元
2022 即將公布

 

大摩推薦6隻高息地產股

摩根士丹利看好香港樓市，相信在成交量回升、市場氣氛好轉、利率觸頂、中港通關等因素支持下，樓價會進一步反彈，料今年升10%。

大摩認為長實 （01113） 、太古地產 （01972） 及置富產業信託 （00778） 會增加派息。同時把新鴻基地產 （00016） 、嘉里建設 （00683） 列為地產首選股 。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）

【滙豐派息】滙控恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險

 

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【滙豐派息】滙控恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險
今日
【滙豐派息】滙控恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險
外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課
2023/02/18
外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
2023/02/18
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
2023/02/07
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
2023/01/30
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
置富產業信託（00778） 太古地產（01972） 嘉里建設（00683） 長實集團（01113） 派息 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 香港中華煤氣（00003） 中電控股（00002） 電能實業（00006）

下一篇文章

【醫療保險】應對健康保障不足 37%港人放棄治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【醫療保險】應對健康保障不足 37%港人放棄治療
【醫療保險】應對健康保障不足 37%港人放棄治療
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年2月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年2月更新）
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 懶人基金表現好過港股基金 （2023年2月更新）
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 懶人基金表現好過港股基金 （2023年2月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年2月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年2月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款