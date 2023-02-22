滙豐派息今年每股4元？恒生3年來首增派息 高息藍籌股懶人包 最新派息/ 除淨日 一文睇晒

息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出高息藍籌股的最新消息，從滙控 （00005） 恢復派息，到領展 （00823） 供股，一文睇晒。

滙控 （00005） 擬恢復季度派息 / 0.21美元特別股息 (2月21日更新)

2022年度第⼆次股息定為每股0.23美元，2022年每股合共派息0.32美元

每股0.32美元將於2023年4⽉27⽇派付予3⽉3⽇名列股東名冊之股東

擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息

將2023及2024年的派息率定為50%

在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途。但實際決定將於交易完成後作出，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付

CEO祈耀年稱，目標盡快讓股息回復至疫情前水平，今年全年料派0.5美元，是疫情前的98%

滙控近年派息

年度 每股派息 每手獲派 2018年 0.51美元 約1591港元 2019年 0.51美元 約1591港元 2020年 0.15美元 約468港元 2021年 0.25美元 約780港元 2022年 0.32美元 約998港元

註︰滙控派息以美元為基準，每次換算港元的滙率都有所不同。

恒生 （00011） 3年來首增派息 (2月21日更新)

宣派2022年度第四次中期股息每股2元（去年同期為1.8元）

2020年以來首度增季度股息

2022年全年股息每股4.1元

每股2元將於 2023年3月21日派發予於3月8日已在股東名冊內登記之股東

CEO施穎茵稱，今年為恒生成立90周年，但目未有計劃派發90周年特別股息

不過她對今年營商環境審慎樂觀，相信之後會在股東回報上體現

恒生近年派息

年度 每股派息 每手獲派 2018年 7.5元 750元 2019年 8.2元 820元 2020年 5.5元 550元 2021年 5.1元 510元 2022年 4.1元 410元

領展 （00823） 供股於2月24日除淨

供股於2月24日除淨

如果供股不足1手，將會出現碎股，碎股較難作交易，且未必能以市價交易

是次供股詳情︰每5個基金單位供1個基金單位，每股供股價44.2元

領展每手為100基金單位，即一手要供20基金單位，如參與供股，每手要供884元

散戶可於3月9日至16日，買賣未繳股款供股權，以湊夠一手

中電 （00002） 2月27日公布派息

中電將於本月27日舉行董事會會議，審議截至2022年12月31日止年度業績，以及考慮是否宣派2022年第四期中期股息。

中電近年派息

年度 每股派息 每手獲派 2018年 3.02元 1510元 2019年 3.08元 1540元 2020年 3.1元 1550元 2021年 3.1元 1550元 2022年 即將公布 即將公布

大摩推薦6隻高息地產股

摩根士丹利看好香港樓市，相信在成交量回升、市場氣氛好轉、利率觸頂、中港通關等因素支持下，樓價會進一步反彈，料今年升10%。

大摩認為長實 （01113） 、太古地產 （01972） 及置富產業信託 （00778） 會增加派息。同時把新鴻基地產 （00016） 、嘉里建設 （00683） 列為地產首選股 。

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