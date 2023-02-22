滙豐派息今年每股4元？恒生3年來首增派息 高息藍籌股懶人包 最新派息/ 除淨日 一文睇晒

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息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出高息藍籌股的最新消息，從滙控 （00005） 恢復派息，到領展 （00823） 供股，一文睇晒。
滙控 （00005） 擬恢復季度派息 / 0.21美元特別股息 (2月21日更新)
滙控近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|0.51美元
|約1591港元
|2019年
|0.51美元
|約1591港元
|2020年
|0.15美元
|約468港元
|2021年
|0.25美元
|約780港元
|2022年
|0.32美元
|約998港元
註︰滙控派息以美元為基準，每次換算港元的滙率都有所不同。
恒生 （00011） 3年來首增派息 (2月21日更新)
恒生近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|7.5元
|750元
|2019年
|8.2元
|820元
|2020年
|5.5元
|550元
|2021年
|5.1元
|510元
|2022年
|4.1元
|410元
領展 （00823） 供股於2月24日除淨
中電 （00002） 2月27日公布派息
中電將於本月27日舉行董事會會議，審議截至2022年12月31日止年度業績，以及考慮是否宣派2022年第四期中期股息。
中電近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|3.02元
|1510元
|2019年
|3.08元
|1540元
|2020年
|3.1元
|1550元
|2021年
|3.1元
|1550元
|2022年
|即將公布
|即將公布
大摩推薦6隻高息地產股
摩根士丹利看好香港樓市，相信在成交量回升、市場氣氛好轉、利率觸頂、中港通關等因素支持下，樓價會進一步反彈，料今年升10%。
大摩認為長實 （01113） 、太古地產 （01972） 及置富產業信託 （00778） 會增加派息。同時把新鴻基地產 （00016） 、嘉里建設 （00683） 列為地產首選股 。
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欄名 : 理財學堂