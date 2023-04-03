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【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒

藍籌股 12:46 2023/04/03

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息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出不同板塊的高息股最新派息情況，方便各位「食息一族」逆市部署，穩袋高息。

公用事業／能源股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日
中海油 （00883） 12.44厘 1.45元（末期息：0.75元） -2.0 有待公布 有待公布
中石油 （00857） 約10.32厘 0.42258元人民幣（末期息：0.22元人民幣） +86.5 6月20日 7月28日
中石化 （00386） 約8.62厘 0.355元人民幣（末期息：0.195元人民幣） -24.5 6月20日 6月30日
電能實業 （00006） 6.7厘 2.82元（末期息：2.04元） 無升跌 5月23日 6月6日

內銀股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日
中國銀行 （03988） 約8.64厘 0.232元人民幣（末期息：0.232元人民幣） +5.0 7月6日 8月4日
建行 （00939） 約8.64厘 0.389元人民幣（末期息：0.389元人民幣） +6.9 7月6日 8月4日
農行 （01288） 約8.59厘 0.2222元人民幣（末期息：0.2222元人民幣） +7.4 7月10日 8月8日
工商銀行 （01398） 約8.37厘 0.3035元人民幣（末期息：0.3035元人民幣） +3.5 7月6日 8月18日
招行 （03968） 約4.94厘 1.738元人民幣（末期息：1.738元人民幣） +14.2 有待公布 有待公布

香港房地產／REIT：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日
恒地 （00012） 6.63厘 1.8元（末期息：1.3元） 無升跌 6月7日 6月23日
恒隆 （00101） 5.31厘 0.78元（末期息：0.6元） 無升跌 5月3日 5月19日
長實 （01113） 4.78厘 2.28元（末期息：1.85元） +3.6 5月23日 6月8日

藍籌股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日
中移動 （00941） 6.93厘 4.41元（末期息：2.21元） +8.6 6月13日 6月26日
長建 （01038） 5.93厘 2.53元（末期息：1.83元） +1.2 5月23日 6月7日
太古A （00019） 4.98厘 3元（第二次中期息：1.85元） +15.4 4月14日 5月5日

*股息率以3月31日收市價計算


更多高息產品︰

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