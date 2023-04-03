【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒

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為儲蓄保險平反 「有長遠目標才需要」 滙豐張家俊：客戶投保金額高達7.8億 開關刺激內地客需求
息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出不同板塊的高息股最新派息情況，方便各位「食息一族」逆市部署，穩袋高息。
公用事業／能源股：
|股份
|股息率*
|全年每股派息
|按年變幅（％）
|除淨日
|派息日
|中海油 （00883）
|12.44厘
|1.45元（末期息：0.75元）
|-2.0
|有待公布
|有待公布
|中石油 （00857）
|約10.32厘
|0.42258元人民幣（末期息：0.22元人民幣）
|+86.5
|6月20日
|7月28日
|中石化 （00386）
|約8.62厘
|0.355元人民幣（末期息：0.195元人民幣）
|-24.5
|6月20日
|6月30日
|電能實業 （00006）
|6.7厘
|2.82元（末期息：2.04元）
|無升跌
|5月23日
|6月6日
內銀股：
|股份
|股息率*
|全年每股派息
|按年變幅（％）
|除淨日
|派息日
|中國銀行 （03988）
|約8.64厘
|0.232元人民幣（末期息：0.232元人民幣）
|+5.0
|7月6日
|8月4日
|建行 （00939）
|約8.64厘
|0.389元人民幣（末期息：0.389元人民幣）
|+6.9
|7月6日
|8月4日
|農行 （01288）
|約8.59厘
|0.2222元人民幣（末期息：0.2222元人民幣）
|+7.4
|7月10日
|8月8日
|工商銀行 （01398）
|約8.37厘
|0.3035元人民幣（末期息：0.3035元人民幣）
|+3.5
|7月6日
|8月18日
|招行 （03968）
|約4.94厘
|1.738元人民幣（末期息：1.738元人民幣）
|+14.2
|有待公布
|有待公布
香港房地產／REIT：
|股份
|股息率*
|全年每股派息
|按年變幅（％）
|除淨日
|派息日
|恒地 （00012）
|6.63厘
|1.8元（末期息：1.3元）
|無升跌
|6月7日
|6月23日
|恒隆 （00101）
|5.31厘
|0.78元（末期息：0.6元）
|無升跌
|5月3日
|5月19日
|長實 （01113）
|4.78厘
|2.28元（末期息：1.85元）
|+3.6
|5月23日
|6月8日
藍籌股：
|股份
|股息率*
|全年每股派息
|按年變幅（％）
|除淨日
|派息日
|中移動 （00941）
|6.93厘
|4.41元（末期息：2.21元）
|+8.6
|6月13日
|6月26日
|長建 （01038）
|5.93厘
|2.53元（末期息：1.83元）
|+1.2
|5月23日
|6月7日
|太古A （00019）
|4.98厘
|3元（第二次中期息：1.85元）
|+15.4
|4月14日
|5月5日
*股息率以3月31日收市價計算
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欄名 : 理財學堂