【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒

息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。

恒指近日失守兩萬點，又跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線。大市走弱，股價受壓，股息率反而上升，令一眾高息股更吸引散戶眼球。以下列出不同板塊的高息股最新派息情況，方便各位「食息一族」逆市部署，穩袋高息。

公用事業／能源股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日 中海油 （00883） 11.6厘 1.45元（末期息：0.75元） -2.0 有待公布 有待公布 中石油 （00857） 約9.01厘 0.42258元人民幣（末期息：0.22元人民幣） +86.5 6月20日 7月28日 中石化 （00386） 約7.72厘 0.355元人民幣（末期息：0.195元人民幣） -24.5 6月20日 6月30日 電能實業 （00006） 6.44厘 2.82元（末期息：2.04元） 無升跌 5月23日 6月6日 長建 （01038） 5.73厘 2.53元（末期息：1.83元） +1.2 5月23日 6月7日

內銀股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日 中國銀行 （03988） 約8.31厘 0.232元人民幣（末期息：0.232元人民幣） +5.0 7月6日 8月4日 建行 （00939） 約8.41厘 0.389元人民幣（末期息：0.389元人民幣） +6.9 7月6日 8月4日 農行 （01288） 約8.33厘 0.2222元人民幣（末期息：0.2222元人民幣） +7.4 7月10日 8月8日 工商銀行 （01398） 約8.1厘 0.3035元人民幣（末期息：0.3035元人民幣） +3.5 7月6日 8月18日 招行 （03968） 約4.98厘 1.738元人民幣（末期息：1.738元人民幣） +14.2 有待公布 8月30日

香港房地產／REIT：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日 恒地 （00012） 6.64厘 1.8元（末期息：1.3元） 無升跌 6月7日 6月23日 恒隆 （00101） 5.49厘 0.78元（末期息：0.6元） 無升跌 5月3日 5月19日 長實 （01113） 4.98厘 2.28元（末期息：1.85元） +3.6 5月23日 6月8日

電訊股：

股份 股息率* 全年每股派息 按年變幅（％） 除淨日 派息日 中移動 （00941） 6.56厘 4.41元（末期息：2.21元） +8.6 6月13日 6月26日 中聯通 （00762） 約5.24厘 0.274元人民幣（末期息：0.109元人民幣） +26.9 5月23日 6月15日 中電信 （00728） 約5.2厘 0.196元人民幣（末期息：0.076元人民幣） +15.3 5月31日 7月21日

*股息率以4月26日收市價計算



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