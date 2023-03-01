【高息股】和電股息率高達6厘 還擬派特別息？高息股懶人包 最新派息/ 除淨日 一文睇晒

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【強積金】去年3.17萬宗以「永久離港」申請提取強積金 按年減6%
息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出高息藍籌股的最新消息，從滙控 （00005） 恢復派息，到領展 （00823） 供股，一文睇晒。
和記電訊 （00215） 近6厘股息 還擬派特別息（3月1日更新）
和電近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|
0.063元
特別股息：0.8元
|1726元
|2019年
|0.0668元
|133.6元
|2020年
|0.0749元
|149.8元
|2021年
|
0.0749元
特別股息：0.198元
|545.8元
|2022年
|0.0749元
|149.8元
中電 （00002） 盈利大跌派息不變（2月27日更新）
中電近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|3.02元
|1510元
|2019年
|3.08元
|1540元
|2020年
|3.1元
|1550元
|2021年
|3.1元
|1550元
|2022年
|3.1元
|1550元
滙控 （00005） 擬恢復季度派息 / 0.21美元特別股息 (2月22日更新)
滙控近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|0.51美元
|約1591港元
|2019年
|0.51美元
|約1591港元
|2020年
|0.15美元
|約468港元
|2021年
|0.25美元
|約780港元
|2022年
|0.32美元
|約998港元
註︰滙控派息以美元為基準，每次換算港元的滙率都有所不同。
恒生 （00011） 3年來首增派息 (2月21日更新)
恒生近年派息
|年度
|每股派息
|每手獲派
|2018年
|7.5元
|750元
|2019年
|8.2元
|820元
|2020年
|5.5元
|550元
|2021年
|5.1元
|510元
|2022年
|4.1元
|410元
領展 （00823） 供股於2月24日除淨
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欄名 : 理財學堂