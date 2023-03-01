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【高息股】和電股息率高達6厘 還擬派特別息？高息股懶人包 最新派息/ 除淨日 一文睇晒

藍籌股 18:16 2023/03/01

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息魔來襲，通脹高企，高息產品不可多得，除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外，高息股仍然是大家最常留意的產品。以下列出高息藍籌股的最新消息，從滙控 （00005） 恢復派息，到領展 （00823） 供股，一文睇晒。

和記電訊 （00215） 近6厘股息  還擬派特別息（3月1日更新）

  • 2022年總股息為0.0749元，現價股息率約5.992厘
  • 每股0.0521元的末期股息將於2023年5月29日派發予於2023年5月17日已登記於股東名冊內的股東
  • 將繼續派發與2020年相同水平的股息（即3.61億元），直至純利超過3.61億元為止
  • 在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，和電將於2023年公布中期業績時，決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息
  • 公司由2021年賺400萬元轉至2022年蝕1.58億元，主要因為2021年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照，加上年內啟動700兆赫頻段導致攤銷增加，拖累投資網絡基建及相關技術導致折舊增加所出現
  • 隨著防疫措施及旅遊限制逐步放寬，和電的服務收益增加3,700萬元或1%至 32.78億元，其中漫遊服務收益按年上升14%

和電近年派息

年度 每股派息 每手獲派
2018年

0.063元

特別股息：0.8元

 1726元
2019年 0.0668元 133.6元
2020年 0.0749元 149.8元
2021年

0.0749元

特別股息：0.198元

 545.8元
2022年 0.0749元 149.8元

 

中電 （00002） 盈利大跌派息不變（2月27日更新）

  • 2022年總股息為每股3.1港元，與2021年相同，當中包括第四期中期股息每股1.21港元
  • 現價股息率約5.56厘
  • 每股1.21港元的第四期中期股息將於2023年3月23日派發予於2023年3月14日已登記於股東名冊內的股東
  • 受澳洲業務拖累，去年總盈利大跌9成
  • 香港能源業務的營運盈利按年上升3.2%至84.03億港元

中電近年派息

年度 每股派息 每手獲派
2018年 3.02元 1510元
2019年 3.08元 1540元
2020年 3.1元 1550元
2021年 3.1元 1550元
2022年 3.1元 1550元


滙控 （00005） 擬恢復季度派息 / 0.21美元特別股息 (2月22日更新)

  • 滙控股價升穿60元，升幅近5%
  • 高盛上調滙控目標價至75元，上調滙控非利息收入預測，上調滙控今年回購規模預測至20億美元
  • 2022年度第⼆次股息定為每股0.23美元，2022年每股合共派息0.32美元
  • 每股0.32美元將於2023年4⽉27⽇派付予3⽉3⽇名列股東名冊之股東
  • 擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息
  • 將2023及2024年的派息率定為50%
  • 在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途。但實際決定將於交易完成後作出，現時預計於2023年底落實，並於2024年初派付
  • CEO祈耀年稱，目標盡快讓股息回復至疫情前水平，今年全年料派0.5美元，是疫情前的98%

滙控近年派息

年度 每股派息 每手獲派
2018年 0.51美元 約1591港元
2019年 0.51美元 約1591港元
2020年 0.15美元 約468港元
2021年 0.25美元 約780港元
2022年 0.32美元 約998港元

註︰滙控派息以美元為基準，每次換算港元的滙率都有所不同。

 

恒生 （00011） 3年來首增派息 (2月21日更新)

  • 宣派2022年度第四次中期股息每股2元（去年同期為1.8元）
  • 2020年以來首度增季度股息
  • 2022年全年股息每股4.1元
  • 每股2元將於 2023年3月21日派發予於3月8日已在股東名冊內登記之股東
  • CEO施穎茵稱，今年為恒生成立90周年，但目未有計劃派發90周年特別股息
  • 不過她對今年營商環境審慎樂觀，相信之後會在股東回報上體現

恒生近年派息

年度 每股派息 每手獲派
2018年 7.5元 750元
2019年 8.2元 820元
2020年 5.5元 550元
2021年 5.1元 510元
2022年 4.1元 410元

 

領展 （00823） 供股於2月24日除淨

  • 供股於2月24日除淨
  • 如果供股不足1手，將會出現碎股，碎股較難作交易，且未必能以市價交易
  • 是次供股詳情︰每5個基金單位供1個基金單位，每股供股價44.2元
  • 領展每手為100基金單位，即一手要供20基金單位，如參與供股，每手要供884元
  • 散戶可於3月9日至16日，買賣未繳股款供股權，以湊夠一手

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