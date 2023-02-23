毅行千里整裝待發　The North Face巔峰系列最強戶外裝備

由樂施會主辦的《樂施毅行者》將於今個星期五至日舉行，一如過往，參加者必須在48小時內，日夜趕路橫越100公里的麥理浩徑。要達成這個艱巨的任務，除了必須擁有無比堅強的意志外，參加者穿上一身良好裝備亦不可缺少，假若還未添置的，何不考慮The North Face的方案？

▲ 因為疫情停辦3年的《樂施會毅行者》，終於在今個星期五復辦。（圖片品牌提供）

▲ 因為疫情停辦3年的《樂施會毅行者》，終於在今個星期五復辦。（圖片品牌提供）

▲ SUMMIT VECTIV PRO越野鞋，另有紫色版可供選擇。（$2,290/圖片品牌提供）

毅行巔峰

今年對參加毅行者的朋友來說絕對是值得慶祝的一年，原來因為疫情的關係，《樂施毅行者》整整停辦了3年，疫情前每年都超過過千位健兒參加的遠征活動，過去就被迫以虛擬形式進行，令人氣餒萬分，畢竟毅行的本義就是讓參賽者既可沿途觀賞郊區美景，同時完成比賽後，成為人生一次值得回味的寶貴經驗。

▲ W SUMMIT SUPERIOR FUTURELIGHT外套經非氯化DWR防潑水處理，兼具防水及透氣性，讓跑者在極端天氣下也能保持乾爽；外套前中位置更配有護顎襯裡，可避免跑步時下顎與拉鏈摩擦帶來的不適感，另有黑色可供選擇。（$2,990/圖片品牌提供）

▲ Tee用上FlashDry-Pro面料縫製，具備長效透氣和保暖特性。（$790/圖片品牌提供）

不過正所謂「工欲善其事、必先利其器」，沒有好的裝備，單靠意志和體力都未必可以成事，例如一對可以助你在山上奔跑的越野鞋就幾乎是能否行畢全程的關鍵。

有見及此，來自The North Face的SUMMIT VECTIV PRO越野鞋就肯定是參賽者的好幫手，該鞋的設計搭載全腳掌3D 碳纖維承托板，比過去的產品擁有更強的穩定性和保護力，而特意設計的10毫米鞋頭弧度上翹，原來是經由全球專業越野跑運動員經測試後獲得的數據，從而改良得來。

▲ 在戶外攀山過嶺，一頂Cap帽絕不可少。（$390/圖片品牌提供）

▲ 在戶外攀山過嶺，一頂Cap帽絕不可少。（$390/圖片品牌提供）

此外，加厚中底結合高回饋性發泡物料，令鞋底有著非常高的緩震效能，而鞋面應用AIR MESH疏水網面縫製，就保證擁有高透氣性能、耐磨度，令穿者在雨天或潮濕天氣中登山都可以保持一定的乾爽。

▲ M TNF X CLOT 3L SHELL外套，採用DRYVENT防水科技，衣袖和外套身上兩側採用撞色設計。（$3,990/圖片品牌提供）

▲ W TNF X CLOT VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT徒步鞋，以FUTURELIGHT防水科技製造的SURFACECTRL抓地鞋底，助大家從容地翻山過嶺（$1,490/圖片品牌提供）

▲ M TNF X CLOT SHELL外套，在山區日夜氣溫相差很大的時候大派用場。（$1,490/圖片品牌提供）

與潮牌CLOT聯乘

今天要品牌取得一定曝光率式銷量，推出聯乘系列似乎是唯一可行的事，The North Face亦不例外。品牌一早就好此道，十多年前早就夥拍日本的Junya Watanabe，剛剛則找來陳冠希創立的品牌CLOT。這個系列用最快最簡單來說明，就是在可供披風擋雨的戶外服裝上用了山嶺雲海的景色變為印花圖案，以紫色為主調，加上增設童裝，不難在市場上獲得佳績。

產品查詢：2892 1113