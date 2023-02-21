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夫妻理財應交由哪一方話事? 建立健康財務伴侶關係的4大重點

個人增值 20:00 2023/02/21

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金錢問題經常是離婚的主要因素，為開支洗費爭論是導火線，理財顧問公司silvertree共同創辦人及顧問 Planning with Prurpose作者Jason Glisczynski，指出，多年來的各種研究發現，婚姻中收入較高的一方，往往就家庭的儲蓄和投資決策作主導的一方， 但對許多夫妻而言可能不是最好的做法。

很多人以為男士比較理性，對數字和財務或會有較好的掌握，財務決定可能交由男性主導。Jason Glisczynski指出，女性的預期壽命通常比男性長，妻子很可能最終不得不在丈夫過世的情況下，作出財務決定，並持續很多年。另外，他指多項研究發現，女性投資者的表現往往優於男性投資者，部分原因是女性不太傾向於頻繁交易證券或進行高度投機性投資，總而言之，男女各有優勝的地方，雙方的參與都很重要，必須要當做一個團隊的合作，在理財上作出互補才能令關係長遠。

比起兩人在財務上分你我划清界線，或總是交由一方向另一方規劃目標， 夫妻一同設定理財目標並達成共識，能解決更多投資和其他財務問題。如果您目前沒有就財富管理問題與另一半討論過，或者想取得更好的平衡，以下是一些可以跟從的步驟︰

1. 提升理財智慧
每個人所掌握的財務概念及理財知識都會有所不同，可能其中一方的投資敏銳度低於另一位或，但要在金錢管理上合作，學習相關課知識對雙方都有幫助，投資和金融的成人課程越來越普遍，亦可閱讀投資入門讀物，兩人可確立自己了解基礎知識再一起深入研究，並向財務顧問尋求意見，實行共同理財計劃。

2.願意放棄一些控制
即使你一直在處理財務上的事，或比另一半更了解投資，亦不應成為這段關係中做出所有決定的人。要先問問自己，個人是否有控制金錢的衝動？受控制的一方，在接受另一半對財務問題的意見前，亦要以開放的心態傾聽、說出自己的想法，因為有效的共同決策，需要兩方面的合作和各自的妥協，不能只有單方面的話事權，主導兩個人的生活決策。

3. 討論共同和個人的目標
清楚地了解兩個人想要的各種生活，可能會幫助你們在儲蓄、支出、投資和其他財務事情上做出更好的決定。比如，其中一個想環遊世界，而另一個想盡可能多地陪伴家人，折衷的最好方案，就是到想去的國家/地區，並邀請家人一起度假。 目標還可以提醒日常採取某些生活習慣和支出，是否令大家更接近（或更遠離）所討論的目標。
 
4.明確各自的風險承受能力
情侶一方喜歡進取的投資策略，而另一方則傾向於更保守的投資，是很常見的。風險承受能力水平的差異，可能會在做出共同決定時造成緊張局面，例如兩人資產在股票和固定收益投資中的比例分佈，令緊張情緒可能會在退休時急增，因為投資組合可能會成為主要收入來源， 不過，沒有單一答案能適合所有人，只能取一個平衡，關鍵是進行對話並達成雙方都能接受的策略。

如果雙方都參與財務決策和過程，除了有助提升關係質量和穩定性，更重要的是，雙方都對財富管理決策有發言權，意味著兩人都關係能建立更良好的基礎，否則只有其中一方為金錢負上全部責任，一但出差錯只會引來另一方的猜測、指責和怨恨。就像婚姻一樣，理財也是一種夥伴關係，努力後兩人會發現自己更快樂、更健康、更富有。

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