2007年初代iPhone拍賣售出 15年升值100倍以高達50萬成交

每年蘋果出新型號iPhone，都會掀起全城熱議，是否想過自己的舊iPhone值幾多錢？

近日，美國拍賣公司LCG Auctions拍賣一部全新未拆封2007年出廠的初代iPhone，最終成交價高達63,356美元（即約50萬港元），是2007年售價的100多倍，價錢再創新高。

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當年初代iPhone售價

回顧當時初代iPhone的售價，分為4GB版本和8GB版本，4GB版本售價為499美元，本次拍賣的iPhone是8MB存儲空間的機型，並配備200萬像素攝像頭和3.5英寸屏幕，當時公開售價是599美元（即4695.29港元）。



據外媒報道，這部iPhone是一位美國紋身藝術家Karen Green15年前獲贈的禮物，但當時這部iPhone僅支持AT&T網絡，而她當時已經有其他網絡公司的合約，所以她一直沒有使用，將此收藏等待好機會再出售。

拍賣價再創新高

據LCG Auctions網站稱，在2022年秋季拍賣會上，當中也是一部全新塑膠包膜未拆封的初代iPhone，當時最終成交價是39,339.6美元（即約31萬港元），而本次拍賣成交價直飆50萬元，成為截至目前成交價最高的初代iPhone。

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