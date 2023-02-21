  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2007年初代iPhone拍賣售出 15年升值100倍以高達50萬成交

個人增值 11:57 2023/02/21

分享：

分享：

每年蘋果出新型號iPhone，都會掀起全城熱議，是否想過自己的舊iPhone值幾多錢？

近日，美國拍賣公司LCG Auctions拍賣一部全新未拆封2007年出廠的初代iPhone，最終成交價高達63,356美元（即約50萬港元），是2007年售價的100多倍，價錢再創新高。

    點擊圖片放大

當年初代iPhone售價
回顧當時初代iPhone的售價，分為4GB版本和8GB版本，4GB版本售價為499美元，本次拍賣的iPhone是8MB存儲空間的機型，並配備200萬像素攝像頭和3.5英寸屏幕，當時公開售價是599美元（即4695.29港元）。

據外媒報道，這部iPhone是一位美國紋身藝術家Karen Green15年前獲贈的禮物，但當時這部iPhone僅支持AT&T網絡，而她當時已經有其他網絡公司的合約，所以她一直沒有使用，將此收藏等待好機會再出售。

拍賣價再創新高
據LCG Auctions網站稱，在2022年秋季拍賣會上，當中也是一部全新塑膠包膜未拆封的初代iPhone，當時最終成交價是39,339.6美元（即約31萬港元），而本次拍賣成交價直飆50萬元，成為截至目前成交價最高的初代iPhone。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新2月8日）
2023/02/08
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新2月8日）
【勞力士】瑞士手錶跟隨勞力士加價 OMEGA一款錶英國歐洲升逾7%（附5大瑞士錶款各地漲幅比較）
2023/02/08
【勞力士】瑞士手錶跟隨勞力士加價 OMEGA一款錶英國歐洲升逾7%（附5大瑞士錶款各地漲幅比較）
【Rolex升值】 勞力士英美售價再炒上 2023年增幅超過3% 四大最受歡迎錶款升幅比較
2023/01/05
【Rolex升值】 勞力士英美售價再炒上 2023年增幅超過3% 四大最受歡迎錶款升幅比較
瑞士鐘錶受追棒 11月出口創新高 即看不同價位升值表現
2022/12/22
瑞士鐘錶受追棒 11月出口創新高 即看不同價位升值表現
【品味投資】勞力士原廠認證中古錶　官方二手定價 竟高過市場價37%？（即睇2大認證特徵）
2022/12/13
【品味投資】勞力士原廠認證中古錶　官方二手定價 竟高過市場價37%？（即睇2大認證特徵）
移動裝置 科技產品 經濟 拍賣 成交 港元 文娛藝術 香港 美國 iPhone

下一篇文章

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 立即收看
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤
【股神拍檔】99歲芒格繼續有火︰投資阿里巴巴是我最大的錯誤
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
月入2.5萬 賭博欠債30萬 8成人工還錢 如何走出困境？
月入2.5萬 賭博欠債30萬 8成人工還錢 如何走出困境？
【儲錢大法】100天儲4.5萬元 用100個信封抽籤存錢 邊玩邊儲
【儲錢大法】100天儲4.5萬元 用100個信封抽籤存錢 邊玩邊儲
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法
什麽是「偶像儲蓄法」？ 原來追星都可以儲錢！韓星李洙赫粉絲仲有意外收獲
什麽是「偶像儲蓄法」？ 原來追星都可以儲錢！韓星李洙赫粉絲仲有意外收獲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款