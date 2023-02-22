試飲車遊走全港派白提/蘋果梳打 堅信號快閃6個生煎包$32

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Minute Maid：免費試飲 白提梳打/蘋果梳打
由即日起至3月5日，Minute Maid試飲車將會遊走全港不同地區，派發白提梳打及蘋果梳打試飲。
2月22日 (12:00-14:00) 鰂魚涌英皇道；(15:00-18:00) 銅鑼灣駱克道
2月23日(12:00-18:00) 荔枝角長沙灣道
2月24日 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
2月25日 (12:00-18:00) 尖沙咀海防道
2月26日 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
2月27日 (12:00-18:00) 荃灣眾安街
2月28日 (12:00-18:00) 沙田排頭圍
3月1日 (12:00-18:00) 觀塘駿業街
3月2日 (12:00-18:00) 尖沙咀海防道
3月3日 (12:00-18:00) 銅鑼灣駱克道
3月4日 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
3月5日 (12:00-18:00) 中環碼頭
2. 堅信號上海生煎皇：快閃優惠 6個裝生煎包32元
堅信號推出快閃優惠驚喜，下午茶時段，生煎包（6個）或韭菜豬肉水餃（8隻）只需32元。
指定分店包括：將軍澳新都城、慈雲山、大角咀、上水、屯門
產品供應時間：15:00-18:00
3. 美心西餅：指定甜品 60元/3件
即日起至2月26日，美心西餅推出限時優惠，指定產品60元3件，包括藍莓焗芝士切餅、粒粒芒果切餅、甘粟撻、摩卡朱古力切餅等。
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選