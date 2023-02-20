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瑪莎拉蒂史上首部電動車　Maserati GranTurismo Folgore

博客 18:38 2023/02/20

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瑪莎拉蒂推出車廠史上首部電動車，Maserati GranTurismo Folgore。

此乃瑪莎拉蒂（Maserati）車廠史上第一部全電動車型號GranTurismo Folgore，起用3個電動摩打驅動，最大馬力達750hp。廠方早前安排全球媒體在意大利進行測試，其出現，大有皇者駕臨之勢。

瑪莎拉蒂推出車廠史上第一部全電動車型號GranTurismo Folgore，港版售價未定。

瑪莎拉蒂推出車廠史上第一部全電動車型號GranTurismo Folgore，港版售價未定。

瑪莎拉蒂GranTurismo車系，剛剛進行了年代更替。使用傳統內燃機電油引擎的，既有較入門的Modena版，亦有更具跑格的Trofeo版。至於Folgore，則以純電力驅動，Folgore這個意大利詞彙，有閃電的意思。它使用3個永磁電動摩打驅動，一個在前軸，另外兩個則獨立驅動左、右後輪。

Folgore的車廂設計和裝潢，與電油版GranTurismo大致相同。

後座乘客的頭部空間非常充裕，就算身高6呎的人坐進去也不會出現「頂頭」情況。

車廠電動車首作

事實上，這3個摩打，各自能夠產生400hp馬力，合計應該是1,200hp，但為了更有效地控制電池輸出功率和續航距離，行車電腦只會將3個摩打的合計總輸出控制在750hp。而這馬力水平，已足以令GranTurismo Folgore在2.7秒內完成0-100km/h的起步，0-200km/h加速亦僅需8.8秒。

車廂音響系統由同樣來自意大利的高級品牌Sonus faber提供，聲效極佳。

頂級皮革用料和裝造質素，早已是瑪莎拉蒂汽車的車廂特色。

廠方報稱的極速更高達320km/h，屬百份百的超級跑車水平，不過以上的表現數值，一律要在Sport或Corsa模式下進行，電腦才會完全將輸出限制解除。假若使用GT模式的話，則只會餘下8成力量予駕駛者使用。

扭力偏航反應

與電油版GranTurismo比較，Folgore的車重增加了450公斤，車輛淨重為2,260公斤。其容量93kWh的鋰離子電池呈T字形擺放在車輛中間位置，不像大部分電動車般，將電池組塞在車底。這設計的其中一個好處，就是容許乘客坐在較接近地面的位置，於只坐一人抑或坐滿4人的情況下，同樣有着低矮的重心設定。

新一代GranTurismo雖然跟舊款的輪廓相像，但不少細微位置的綫條也經過大幅改動。

工程師在車輛尾泵把左右內置了揚聲器單元，以營造出排氣聲效果。

至於在空車時，車身前、後重量比例則是完全平衡的50、50，令GranTurismo Folgore時刻也發揮出精良彎路操控反應，穩定而具樂趣。畢竟車輛的扭力輸出達到137.6kgm，只要稍為在油門（或電門）踏板上施加壓力，車尾便會出現明顯的扭力偏航效果，令車尾漸進地向彎外移動，以收窄轉向角度。

Folgore意大利文解作閃電，廠方日後所有電動車均會起用這名字。

與大部分電動車一樣，駕駛者能在中控台屏幕上見到實時動力流向情況。

在歐洲市場，GranTurismo Folgore的定價約是20萬英鎊（約190萬港元），較電油版的GranTurismo Trofeo貴一點。在香港，代理方面暫時未有最終定價，但估計這部雙門4座位超強電動車，應會售300多萬港元，其直接對手，無疑就是馬力和售價均相若的保時捷Taycan Turbo S。

規格表

售價：待定

車型：兩門 4 座位電動車

電池：92.5kWh 鋰離子電池

可用電量：83.0kWh

最大馬力：750hp

峰值扭力：137.6kgm

驅動形式：四輪驅動、單速自排、永磁同步摩打

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,959 X 1,957 X 1,353mm

前/後輪軸距：2,929mm

車重：2,260kg

0-100 km/h加速：2.7秒

0-200 km/h加速：8.8秒

極速：320km/h

平均耗電量：171Wh/km（WLTP）

最高續航距離：425km（WLTP）

直流電充電功率：最高 270kW

快速充電時間：18 分鐘

11kW 交流電充電時間：約 9 小時

查詢：Blackbird Tridente（3504 3550）

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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