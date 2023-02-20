瑪莎拉蒂史上首部電動車　Maserati GranTurismo Folgore

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此乃瑪莎拉蒂（Maserati）車廠史上第一部全電動車型號GranTurismo Folgore，起用3個電動摩打驅動，最大馬力達750hp。廠方早前安排全球媒體在意大利進行測試，其出現，大有皇者駕臨之勢。
瑪莎拉蒂GranTurismo車系，剛剛進行了年代更替。使用傳統內燃機電油引擎的，既有較入門的Modena版，亦有更具跑格的Trofeo版。至於Folgore，則以純電力驅動，Folgore這個意大利詞彙，有閃電的意思。它使用3個永磁電動摩打驅動，一個在前軸，另外兩個則獨立驅動左、右後輪。
車廠電動車首作
事實上，這3個摩打，各自能夠產生400hp馬力，合計應該是1,200hp，但為了更有效地控制電池輸出功率和續航距離，行車電腦只會將3個摩打的合計總輸出控制在750hp。而這馬力水平，已足以令GranTurismo Folgore在2.7秒內完成0-100km/h的起步，0-200km/h加速亦僅需8.8秒。
廠方報稱的極速更高達320km/h，屬百份百的超級跑車水平，不過以上的表現數值，一律要在Sport或Corsa模式下進行，電腦才會完全將輸出限制解除。假若使用GT模式的話，則只會餘下8成力量予駕駛者使用。
扭力偏航反應
與電油版GranTurismo比較，Folgore的車重增加了450公斤，車輛淨重為2,260公斤。其容量93kWh的鋰離子電池呈T字形擺放在車輛中間位置，不像大部分電動車般，將電池組塞在車底。這設計的其中一個好處，就是容許乘客坐在較接近地面的位置，於只坐一人抑或坐滿4人的情況下，同樣有着低矮的重心設定。
至於在空車時，車身前、後重量比例則是完全平衡的50、50，令GranTurismo Folgore時刻也發揮出精良彎路操控反應，穩定而具樂趣。畢竟車輛的扭力輸出達到137.6kgm，只要稍為在油門（或電門）踏板上施加壓力，車尾便會出現明顯的扭力偏航效果，令車尾漸進地向彎外移動，以收窄轉向角度。
在歐洲市場，GranTurismo Folgore的定價約是20萬英鎊（約190萬港元），較電油版的GranTurismo Trofeo貴一點。在香港，代理方面暫時未有最終定價，但估計這部雙門4座位超強電動車，應會售300多萬港元，其直接對手，無疑就是馬力和售價均相若的保時捷Taycan Turbo S。
規格表
售價：待定
車型：兩門 4 座位電動車
電池：92.5kWh 鋰離子電池
可用電量：83.0kWh
最大馬力：750hp
峰值扭力：137.6kgm
驅動形式：四輪驅動、單速自排、永磁同步摩打
制動：前／後～通風碟
車身長X闊X高：4,959 X 1,957 X 1,353mm
前/後輪軸距：2,929mm
車重：2,260kg
0-100 km/h加速：2.7秒
0-200 km/h加速：8.8秒
極速：320km/h
平均耗電量：171Wh/km（WLTP）
最高續航距離：425km（WLTP）
直流電充電功率：最高 270kW
快速充電時間：18 分鐘
11kW 交流電充電時間：約 9 小時
查詢：Blackbird Tridente（3504 3550）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌