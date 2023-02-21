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什麽是「偶像儲蓄法」？ 原來追星都可以儲錢！韓星李洙赫粉絲仲有意外收獲

個人增值 08:30 2023/02/21

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談及「偶像」、「追星」這些字眼時，相信大家都會想到這些畫面，粉絲給偶像買應援物、搶演唱會票或在公共交通工具上為偶像放廣告等，這些都需要花不少錢。不過，最近興起一種邊追星邊儲錢的方法，這個方法源自日本，稱為「偶像儲蓄法」。

什麽是「偶像儲蓄法」？
近日韓國藝人李洙赫的粉絲使用這種方法存錢，打算用這筆錢購買價格為4800元的AirPods Max，在短短10天内，這位粉絲已經存到2800元。最後還感動了李洙赫本尊，他直接把耳機買下送給該名粉絲。

其實這種存錢法在日本已經流行一段時間，更曾經登上當地生活資訊節目《NON STOP！》（ノンストップ!）。

這種方法其實非常簡單，只需要準備一個存錢的容器和一些紙即可，只要心儀的偶像在大眾視野中出現過一次，就存一次錢，具體存錢的數額由自己決定。

例如：

偶像每發一次IG、Facebook 存50元
偶像每上一次電視節目 存100元
偶像每拍一次電視劇 存500元
偶像每開一次演唱會 存1000元

以上只是舉例，僅供參考，實際存錢金額可以自行調整，偶像的動態發生時間也由你自己決定，存放地方可以是實體容器，也可以是電子錢包，最重要的這種使用這種與追星結合的存錢方式，讓自己養成良好的儲蓄習慣。

跟住明星學儲錢
説到明星，其實很多明星都分享了很多他們自己的儲錢法，有人用這些方法償還百萬負債，有人成功上車置業，有人在財務獨立之餘還可以供養家人。

1.林依晨 「226信封儲蓄法」
台灣「零負評女神」林依晨曾使用「226信封儲蓄法」，為家人償還了百萬債務。由於她父母從小離異，媽媽一人要撫養她和弟弟，因無法負擔一家三口的開支，需要靠信用卡維持生活，從而累積上百萬的債務。

林依晨的「226信封儲蓄法」是將每個月的收入分成三份，20%是生活費、20%是可動資金、60%是不可動資金。當在背負大量債務時，償還債務必須是第一步，於是她將收入的6成都存下，這樣才能在短時間内存到一筆錢儘快償還，並且減少利息的滾存。

2.龔嘉欣 分開儲蓄戶口和出糧戶口
龔嘉欣也曾分享過自己的儲錢法，她成功買下豪宅和開設火鍋店副業都離不開良好的儲錢習慣。她的方法主要是將銀行戶口分成「儲蓄戶口」和「出糧戶口」，當「出糧戶口」有新資金時，便存一半薪酬到儲蓄戶口，養成儲蓄習慣。其次，她為避免自己亂用錢，不會將提款卡帶在身上，時刻提醒自己要慳錢。

3.劉佩玥  「333儲蓄法」
藝人劉佩玥曾在自己的Youtube頻道上分享了自己的「333儲蓄法」，讓她儲到第一筆錢之餘，還可以供弟弟讀書。這個方法其實十分簡單，就是將薪金分成3份，三分之一是自己的日常開支，三分之一是用來儲蓄，剩下三分之一用作家用。

 

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