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銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較

精明消費 18:02 2023/02/20

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台灣已經恢復港澳居民赴台自由行，合資格港澳居民可以在網上申請入台證。計劃到台灣要準備換台幣，到底銀行還是找換店會更著數? 台幣近年匯率都尚算穩定，港幣＄1 大約最多能兑換到3.7至3.8新台幣，同樣以現鈔來對比，香港一間銀行的兌換率就優勝於各間找換店，數字愈大就表示愈抵，即看圖列比較。

    點擊圖片放大

可到當地才換台幣
除了以上方法，在機場找換店即場兑錢亦是較方便的做法，雖然與市面銀行比較會貴幾%，但有別於一般找换店大多數只會收現金，機場找換店同時亦收電子貨幣。計畫用EPS及信用卡在台灣ATM提款，出發前緊記在香港透過網上銀行、自動櫃員機或銀行電話熱線，開啟「海外提款功能」，並設定每日提款限額及生效期限。

要留意若使用信用卡提款會當現金透支，需付相關利息，提款用銀聯卡會比較划箅。信用卡簽帳匯率也不高，不過以外幣結算會收取手續費，普遍為2%，用港幣提款卡或信用卡於台灣自動櫃員機提台幣時，會以當日匯率作準，大家要先作比較，最理想是有3.7或以上的水平。

兌換前最好先預好整個旅程的花費，因為各間銀行的手續費不同，每次交易都會收取手續費，好像當地銀行雖然匯率較着數，但也會收0.3至1%(最少100台幣)手續費，與旅行朋友們一次過使用同一個戶口提款，可避免雙重手續費。

不想出發時拿著一大筆台幣，最方便就是到達台灣後透過ATM使用銀聯提款卡提取台幣，建議先在香港兑換少許台幣，或帶備少許港幣現金到台灣機場兑換，以免沒足夠的交通費前往市區。台北、台中和高雄機場的入境大廳和按機大廳都有自動櫃員機，另外在市區裡，不少捷運站、便利店和郵局附近設有自動櫃員機，只要卡上印有「銀聯」、Visa PLUS、「MasterCard」等提款卡或信用卡，都可以在台灣當地提款。

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