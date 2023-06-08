【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）

台灣已經恢復港澳居民赴台自由行，合資格港澳居民可以在網上申請入台證。計劃到台灣要準備換台幣，到底銀行還是找換店會更著數? 台幣近年匯率都尚算穩定，港幣＄1 大約最多能兑換到3.7至近3.9新台幣，同樣以現鈔來對比，香港一間銀行的兌換率就優勝於各間找換店，數字愈大就表示愈抵，即看圖列比較︰

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需留意，在銀行換外幣可能會有各種手續費，銀行亦未必會以成本價賣給你，所以上述列出的只是牌價，僅供參考。

當地現鈔匯率吸引 惟需排隊及手續費

雖然當地銀行兌換現鈔，匯率比較吸引，但是需要花時間到櫃檯排隊，而且普遍會收取100元台幣手續費，就例如台灣星展銀行雖然有3.889的吸引匯率，但同時有著最高的手續費(1%)，而且亦最低收費亦要100元台幣起，大家要記得換錢前留意不同銀行的收費。

另外，在機場找換店即場兑錢亦是較方便的做法，雖然與市面銀行比較會貴幾%，但有別於一般找換店大多數只會收現金，機場找換店同時亦收電子貨幣。

外幣ATM換匯優缺

透過當地銀行實體外幣ATM進行換匯，交易匯率同樣以「現金賣出」匯率而定，通常會有匯率與免手續費優惠，而且不受銀行營業時間限制，不過就要留意提錢時可能遇到現鈔不夠的風險、或提取設有上限，可能會引起不便。

提款細節要留神 記得開「海外提款功能」

計劃用EPS及信用卡在台灣ATM提款，出發前緊記在香港透過網上銀行、自動櫃員機或銀行電話熱線，開啟「海外提款功能」，並設定每日提款限額及生效期限。

要留意若使用信用卡提款會當現金透支，需付相關利息，提款用銀聯卡會比較划算。信用卡簽帳匯率也不高，不過以外幣結算會收取手續費，普遍為2%，用港幣提款卡或信用卡於台灣自動櫃員機提台幣時，會以當日匯率作準，大家要先作比較，最理想是有3.7或以上的水平。

提前預好開支 不怕沒車費

兌換前最好先預好整個旅程的花費，一次過提錢。因為先前提及到各間銀行的手續費不同，每次交易都會收取手續費，即使當地銀行匯率較着數，但會收0.3至1%(甚至最低200台幣)手續費，與旅行朋友們一次過使用同一個戶口提款，就可避免雙重手續費。

不想出發時拿著一大筆台幣，最方便就是到達台灣後透過ATM使用銀聯提款卡提取台幣，建議先在香港兑換少許台幣，或帶備少許港幣現金到台灣機場兑換，以免沒足夠的交通費前往市區。台北、台中和高雄機場的入境大廳和按機大廳都有自動櫃員機，另外在市區裡，不少捷運站、便利店和郵局附近設有自動櫃員機，只要卡上印有「銀聯」、Visa PLUS、「MasterCard」等提款卡或信用卡，都可以在台灣當地提款。

銀行亦正進行外幣兌換推廣優惠，不過就普遍不包括台幣兌換，計劃去其他各地旅行的讀者，可以留銀行兌外幣優惠:

1.滙豐外匯4大獎賞

-滿50,000元享100元現金賞

於推廣期內，合資格客戶兌換指定貨幣累積每滿港幣50,000元 (或其等值)之合資格交易，可享港幣100元現金獎賞。每位合資格客戶最高可獲港幣500元現金獎賞。

-外匯迎新額外獎賞優惠：

於推廣期內，合資格客戶兌換指定貨幣累積滿以下金額之合資格交易，即可享額外現金獎賞高達港幣 3,500 元。連同優惠一每位合資格客戶最高可獲港幣 4,000 元現金獎賞，詳情看下圖:

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-人民幣外匯買賣差價7折優惠

於推廣期內，合資格客戶透過網上理財、流動理財、滙豐萬事達卡扣賬卡、電話理財服務或分行以人民幣和 港元進行實時貨幣兌換可享 7 折外匯買賣差價折扣優惠。

-外幣兌換及定期存款年利率優惠

經滙豐流動理財兌換指定貨幣並開立一週定期存款，除原有外幣兌換及定期存款優惠的特優定存年利率外，可享額外+0.5%年利率

上述優惠推廣期:即日至6月30日

2.渣打銀行︰外幣兌換率交易累積達$10000港元即享$100迎新優惠

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3.中國銀行：外幣兌換點子優惠

適用於「綜合理財服務」客戶透過中銀香港分行、網上銀行、手機銀行及專人接聽電話銀行服務以電匯價，以港元兌換指定貨幣或以指定貨幣兌換港元，可享以下外幣兌換點子優惠。

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推廣期:即日至2023年6月30日

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