阿里巴巴與生態夥伴 着力推動減碳消費規模化

▲ 阿里巴巴集團首席市場官董本洪（Chris）

世界各地致力提倡減低二氧化碳排放總量，但數量卻出現不跌反升跡象。根據全球碳項目（Global Carbon Project）於去年11月發佈的碳排放統計報告，在石油使用量增長的帶動下，推算2022年全年的碳排放量會按年上升1%至366億，並超過疫情於2020年爆發前的水平。在眾多領域中，隨着消費場景的碳排放佔比不斷上升，加強消費場景的減碳工作不容忽視。

世界經濟論壇相關研究顯示，六大與消費相關的價值鏈佔全球排放量約40%。阿里巴巴和眾多的消費領域合作夥伴均發現，在消費領域減碳面臨著重重阻力，企業不僅要小心掉入「泛綠」的陷阱，還要化解來自低碳商品、低碳物流、低碳消費心智等多方面的難題。

阿里巴巴集團一直積極推進自身綠色低碳行動。去年8月，阿里巴巴集團發佈《2022阿里巴巴環境、社會和治理（ESG）報告》，分享集團持續投入ESG措施的成果，並藉此與業界及關心ESG課題的人士交流。2022年上半年，阿里巴巴集團清潔能源交易超過八億度，相比2021年全年已實現超過150%的增長，表明集團在碳中和方面的努力正強勁提速。據去年9月《彭博新能源財經》（BloombergNEF）發佈的第三期《中國企業綠電交易排行榜》，以企業綠電採購量計，阿里巴巴集團以860億瓦時（GWh）綠電採購量，蟬聯中國科技行業企業的第一名。

聯合國於今年1月底舉行2023年聯合國經社理事會夥伴關係論壇（UN ECOSOC Partnership Forum 2023），與社會各界討論推動可持續發展目標的創新努力，分享聯合國機構、跨部門企業和非政府組織通過夥伴關係和創新平台所展開的行動。

阿里巴巴於2022年7月份與19個消費領域企業共同發起「減碳友好行動」，旨在依托平台的數字技術能力和多元消費場景，通過多企業協同創新，為消費者和公眾提供便利、靈活、自主的參與低碳的方式。我們將該項目的模式及實踐成果帶進聯合國的討論之中，號召更多的消費領域企業加入，共同推動低碳消費。

「減碳友好行動」聚焦在消費領域與減碳最為息息相關的三大場景：低碳商品、低碳物流、低碳營銷，突破消費企業減碳的難題：

1. 在商品方面，我們通過低碳商品孵化開發、共建團體標準、平台透出等方式，著力推動低碳商品規模化；例如，阿里巴巴及聯合利華（中國）、中國標準化研究院聯合發佈了《綠色（低碳）產品評價要求洗滌用品第1部分：液體洗滌劑》的團體標準。這份標準通過選用綠色環保原料包材、低碳節能生產、低泡省水等多種方式減污降耗，為生產綠色低碳的液體清潔劑提供行業指引。

2. 低碳物流需要環環相扣地實現高效運轉，因此，我們針對物流鏈條上的倉儲、包裝、運輸環節進行一條龍式的物流全鏈條碳數據管理。以去年雙11為例，天貓聯合菜鳥的綠色回收箱達到600萬個；2022年，菜鳥為中國著名乳業集團——伊利提供了電子面單等一系列綠色供應鏈措施，推進物流環節減碳。同時菜鳥和伊利合作的「全鏈路減碳數字化系統」第一期也在去年上線，系統可記錄商品在倉儲、運輸、驛站和消費者端的減碳數據，數字化衡量商品的碳排放表現，並提供各類優化碳排放量的建議。

3. 低碳營銷的核心則是帶動消費者建立低碳消費的心智。我們推出了集團層面的88碳賬戶，鼓勵消費者每日減碳；與菜鳥、餓了麼等業務端的子賬戶，共同帶動消費者隨手減碳。我們也和品牌聯合發起了「88減碳日」，每一個「88減碳日」，都集合雙方品牌的影響力，聯合傳遞一個讓消費者易感知的減碳主張，打造全新的低碳消費專屬場景，提供便利的低碳消費選擇。目前我們已經與資生堂（SHISEIDO）就替換裝消費、與伊利就低碳商品推廣及空瓶奶盒回收分別開展「88減碳日」，共同倡導消費者參與減碳行動。

未來，阿里巴巴將投入更多的精力，通過低碳商品、低碳物流、低碳營銷的落地，除了讓企業及合作夥伴加速各自的減碳進展，也可以更好地滿足消費者需求，推動減碳消費的規模化，並加速實現2030年可持續發展議程。

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