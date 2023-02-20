【滙豐派息】滙控料恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險

滙控 （00005） 將於明天公布去年度業績，去年8月滙控公布中期業績時預告擬於2023年恢復派發季度股息，明天會否交代派息情況成為市場關注焦點。然而即使恢復季息，數年前滙控突然撤回派息的陰影，相信仍在投資者腦海中揮之不去。加上近日領展（00823）突大手供股，似乎都在提醒大家，高息股雖然吸引，也不要忘記有風險。



不少投資者都喜歡買收息股，因為可以定期收股息，相對其他投資方式較穩定。但高息股與收息股定義上其實有區別，收息股是指年年有非常穩定股息收入的股票，但高息股並不能保證年年都派高息，若來年公司業績不佳，派息也會變差，以下盤點投資高息股的5大風險。

高息股的5大風險

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1. 股息沒保證 隨時停派息

股息派發存在很多的不穩定性，若公司業績不佳，隨時都有可能停止派息。例如，2020年疫情爆發最嚴重的時期，滙豐控股突然宣布不派發2019年第四次股息，其理由是受制於英國監管機構，令一批香港股民憤怒。

2. 股價也沒保證 會賺息蝕價

股票投資一直是高風險投資，市場瞬息萬變，股市大跌下，即使獲派股息亦隨時有機會賺息蝕本。例如2022年10月，恒生指數持續走低，一度跌至11年來低位，多隻藍籌收息股都難以幸免，當時中華煤氣 （00003） 年内下瀉44.5%，股價接近腰斬，可謂大幅蝕價。提到煤氣，相信大家也記得它連續派發多年紅股後，也在疫情期間停止派發，這也進一步印證，股息、紅股等回餽股東的做法，並不是永遠都能延續的。

3. 有機會進行股本融資

股本融資是指公司通過發行股票(普通股或優先股)的方式進行籌集資金，當股東不供股，可能有股權會被攤薄的風險，不過還要視乎供股比例和供股價。例如，今年是領展公佈上市以來首度供股，供股比例是5供1，供股價44.2元，折讓29.6%，集資約188億元。

相信不少領展股東仍在猶疑是否參與供股，如果供股，要付出的金額可能等於近年來所收的股息，如果不供股，日後每股股息可能會被攤薄。

4. 利率風險

利率風險會令高息股的息率不再吸引，因為有更多其它選擇。例如近兩年，美聯儲為抑制通脹不斷加息，股市不景氣，投資定期存款或債券等其他產品有同樣高的回報，令高息股不再具有獨有的吸引力。

5. 假高息股

上市公司不定時會向股東發放特別股息，不是每年固定都有，性質就像打工仔獲得獎金一樣，當公司發生某些特別或值得慶祝的事情時，可能會派發。而這種特別股息會令短期内股息率急升，這也成為假高息股。其次，造成假高息的原因也可能是公司業務不穩健，只是某些月份業績佳拉高股息率，而非持續的正常水平。

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