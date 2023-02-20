  • 23°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐派息】滙控料恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險

收息攻略 15:06 2023/02/20

分享：

分享：

滙控 （00005） 將於明天公布去年度業績，去年8月滙控公布中期業績時預告擬於2023年恢復派發季度股息，明天會否交代派息情況成為市場關注焦點。然而即使恢復季息，數年前滙控突然撤回派息的陰影，相信仍在投資者腦海中揮之不去。加上近日領展（00823）突大手供股，似乎都在提醒大家，高息股雖然吸引，也不要忘記有風險。

不少投資者都喜歡買收息股，因為可以定期收股息，相對其他投資方式較穩定。但高息股與收息股定義上其實有區別，收息股是指年年有非常穩定股息收入的股票，但高息股並不能保證年年都派高息，若來年公司業績不佳，派息也會變差，以下盤點投資高息股的5大風險。

高息股的5大風險

    點擊圖片放大
    +3
    +2

1. 股息沒保證  隨時停派息
股息派發存在很多的不穩定性，若公司業績不佳，隨時都有可能停止派息。例如，2020年疫情爆發最嚴重的時期，滙豐控股突然宣布不派發2019年第四次股息，其理由是受制於英國監管機構，令一批香港股民憤怒。

2. 股價也沒保證 會賺息蝕價
股票投資一直是高風險投資，市場瞬息萬變，股市大跌下，即使獲派股息亦隨時有機會賺息蝕本。例如2022年10月，恒生指數持續走低，一度跌至11年來低位，多隻藍籌收息股都難以幸免，當時中華煤氣 （00003） 年内下瀉44.5%，股價接近腰斬，可謂大幅蝕價。提到煤氣，相信大家也記得它連續派發多年紅股後，也在疫情期間停止派發，這也進一步印證，股息、紅股等回餽股東的做法，並不是永遠都能延續的。

3. 有機會進行股本融資
股本融資是指公司通過發行股票(普通股或優先股)的方式進行籌集資金，當股東不供股，可能有股權會被攤薄的風險，不過還要視乎供股比例和供股價。例如，今年是領展公佈上市以來首度供股，供股比例是5供1，供股價44.2元，折讓29.6%，集資約188億元。

相信不少領展股東仍在猶疑是否參與供股，如果供股，要付出的金額可能等於近年來所收的股息，如果不供股，日後每股股息可能會被攤薄。

4. 利率風險
利率風險會令高息股的息率不再吸引，因為有更多其它選擇。例如近兩年，美聯儲為抑制通脹不斷加息，股市不景氣，投資定期存款或債券等其他產品有同樣高的回報，令高息股不再具有獨有的吸引力。

5. 假高息股 
上市公司不定時會向股東發放特別股息，不是每年固定都有，性質就像打工仔獲得獎金一樣，當公司發生某些特別或值得慶祝的事情時，可能會派發。而這種特別股息會令短期内股息率急升，這也成為假高息股。其次，造成假高息的原因也可能是公司業務不穩健，只是某些月份業績佳拉高股息率，而非持續的正常水平。

 

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課
2023/02/18
外遊後小孩不捨得回家怎麼辦？趁機來一場親子理財課
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
2023/02/18
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
2023/02/07
細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
2023/01/30
分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解
【跨境理財通】8大銀行優惠獎賞 豁免匯款收費 / 0%基金認購費
2023/01/30
【跨境理財通】8大銀行優惠獎賞 豁免匯款收費 / 0%基金認購費
每股派息 派息比率 派特別股息 領展房產基金（00823） 個股分析 宏觀分析 貨幣政策 港股 債券 股票

下一篇文章

定期存款2023 滙豐再減息 最高3.5厘 美元仍有4厘 最新4大行定存優惠一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】12個月存期最高4.1厘 逾10銀行最少3.8厘（2月17日更新）
【港元定期存款】12個月存期最高4.1厘 逾10銀行最少3.8厘（2月17日更新）
定期存款2023 滙豐再減息 最高3.5厘 美元仍有4厘 最新4大行定存優惠一覽
定期存款2023 滙豐再減息 最高3.5厘 美元仍有4厘 最新4大行定存優惠一覽
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新）
50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新）
10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 8間3.8厘以上（2月17日更新）
10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 8間3.8厘以上（2月17日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款