課稅年度即將完結 TVC增退休儲蓄又可慳稅

今個課稅年度3月底就會完結，不少人都會想善用各種減稅優惠為自己減輕財政負擔。強積金的「可扣稅自願性供款」(tax-deductible voluntary contributions (TVC))便是其中一種。強積金計劃成員只要作TVC，不但能加強未來的退休保障，又能享受扣稅優惠，一舉兩得。

TVC是唯一可獲稅務優惠的強積金自願性供款，計劃成員開立TVC帳戶並作出供款，有關款額可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年60,000元（與合資格延期年金保費共同計算）。

供款靈活 可隨時增減或停止

TVC最大的特點是供款靈活，計劃成員可以自行決定供款次數及金額，即是按個人財政狀況及能力，隨時增加、減少、停止或重新開始供款。開立TVC帳戶亦十分方便，大部分強積金計劃均提供可作TVC的強積金計劃，計劃成員可按個人投資目標、風險承受能力等因素，自由選擇心儀的強積金受託人開立TVC戶口，然後直接作出供款。

另外，TVC帳戶持有人可以隨時將帳戶內的結餘，全數轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。與其他強積金供款一樣，TVC可投資於強積金計劃所提供的任何基金，如計劃成員開立帳戶時沒有選擇基金，供款便會按預設投資策略進行投資。

計劃成員必須留意，TVC提取安排與現時強積金強制性供款一樣，須保存至65歲才可提取（除符合法例訂明的特定情況外），超出扣稅額的供款亦不能提早提取。想慳稅的打工仔，不妨在3月底課稅年度完結前趕快行動！想了解更多，可到積金局網頁瀏覽詳情。

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