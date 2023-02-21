Pizza Hut食滿$30送$30現金券 La Famille送壽星戚風小蛋糕

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：每食滿30元送30元現金折扣券

每惠顧滿30元即賞30元現金折扣券，惠顧60元即賞60元現金折扣券，食幾多、送幾多。下次食滿180元即可用一張，滿360元可用兩張，如此類推，越食越抵。

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2. La Famille：3月2日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕

3月2日生日的壽星只需由即日起至2月22日中午12時期間，到La Famille網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕。

登記步驟：

1.Follow La Famille的Instagram及like Facebook專頁

2.進入La Famille網站填寫並提交個人資料

3.成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4.得獎者將會收到獲獎電子換領信

5.憑換領信上的QR Code於所選擇的日期及La Famille分店換領獎品並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可以換領獎品

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3. 百佳：會員低至半價選購

即日起至2月23日，最新一期會員激筍價包括多款家居必備、休閑零食和飲品。

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撰文：hket小編

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