  • 26°C
香港時間 : 2023219日 (週日) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓國釜山慶尚南道 3月必到賞櫻勝地 海軍基地限時開放

精明消費 13:00 2023/02/19

分享：

分享：

韓國釜山大型慶典「鎮海軍港節」，時隔4年再度舉行。鎮海位於韓國南部的慶尚南道，是當地主要的軍事港口，亦是春天賞櫻的好地方。距離釜山需大約一小時左右，可於部分網站如Klook、KKday等預訂一天團前往。

    點擊圖片放大
    +2

 

每年定期於3月底4月初的櫻花季舉行，有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演等主要活動。北原圓環則有向李忠武公(李舜臣將軍)獻茶獻花、追慕大祭、勝戰隊伍遊行等。此外，慶典期間還會舉辦呈現軍港特色的「軍樂儀隊慶典」，這是只有在軍港節期間才能看到的軍隊藝術表演。平時實施出入管制的海軍士官學校、海軍士官學校和海軍鎮海基地司令部，屆時亦會特別開放，其中海軍基地內更有百年大櫻花樹，絕對不容錯過。

    點擊圖片放大

「鎮海軍港節」，地點位於中原圓環及鎮海區一帶，一到櫻花季，鎮海市到處都是粉紅美景，既有夢幻的粉白櫻花隧道，還有滿開後整朵落下的浪漫花雨。其中最具代表性的，包括餘左川約1.5公里長的櫻花夾道溪流，以及慶和站800米的櫻花鐵路，是節日中極有代表性的風景。另外能開車兜風賞櫻的安民嶺十里櫻花路，也是知名賞櫻勝地。若登上帝皇山公園山頂的鎮海塔俯瞰鎮海市區，還能以中原圓環為中心，將百年近代建築與櫻花互相烘托，猶如一幅寧靜淡雅畫卷般的風景盡收眼底。

地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞

活動日期：3月25日至4月3日

網址：www.changwon.go.kr

作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

【原文:韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 (收費文章)】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 精費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快今日可領
2022/12/16
【消費券2022】八達通領消費券注意！　最後一期$1,000最快今日可領
香港 南韓 學校 文娛藝術 櫻花 表演 香港經濟日報 釜山 退休 經濟

下一篇文章

與Pokémon出走 台灣首架比卡超客機 紀念機票、周邊主題打卡位

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
權八居酒屋進駐尖沙咀 打造全新壽司Omakase
權八居酒屋進駐尖沙咀 打造全新壽司Omakase
與Pokémon出走 台灣首架比卡超客機 紀念機票、周邊主題打卡位
與Pokémon出走 台灣首架比卡超客機 紀念機票、周邊主題打卡位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款