韓國釜山慶尚南道 3月必到賞櫻勝地 海軍基地限時開放

韓國釜山大型慶典「鎮海軍港節」，時隔4年再度舉行。鎮海位於韓國南部的慶尚南道，是當地主要的軍事港口，亦是春天賞櫻的好地方。距離釜山需大約一小時左右，可於部分網站如Klook、KKday等預訂一天團前往。

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每年定期於3月底4月初的櫻花季舉行，有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演等主要活動。北原圓環則有向李忠武公(李舜臣將軍)獻茶獻花、追慕大祭、勝戰隊伍遊行等。此外，慶典期間還會舉辦呈現軍港特色的「軍樂儀隊慶典」，這是只有在軍港節期間才能看到的軍隊藝術表演。平時實施出入管制的海軍士官學校、海軍士官學校和海軍鎮海基地司令部，屆時亦會特別開放，其中海軍基地內更有百年大櫻花樹，絕對不容錯過。

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「鎮海軍港節」，地點位於中原圓環及鎮海區一帶，一到櫻花季，鎮海市到處都是粉紅美景，既有夢幻的粉白櫻花隧道，還有滿開後整朵落下的浪漫花雨。其中最具代表性的，包括餘左川約1.5公里長的櫻花夾道溪流，以及慶和站800米的櫻花鐵路，是節日中極有代表性的風景。另外能開車兜風賞櫻的安民嶺十里櫻花路，也是知名賞櫻勝地。若登上帝皇山公園山頂的鎮海塔俯瞰鎮海市區，還能以中原圓環為中心，將百年近代建築與櫻花互相烘托，猶如一幅寧靜淡雅畫卷般的風景盡收眼底。

作者：張頌婷

責任編輯：黃依情

【原文:韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 (收費文章)】

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