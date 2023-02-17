最易重複犯的三大理財錯誤 令人與財富距離愈來愈遠

實現財務自由，可能會想到儲到積蓄，買樓或退休，更為此設定和實現財務目標，希望足夠的資金來應對生活中的各種所需。不過要建立穩定的財務基礎，很多人都會忘記最重要的步驟，不斷重複三大錯誤習慣，令人反而距離財富逾來逾遠，以下一文亦列出3點改善方式。即看最常犯的理財習慣及改善方法︰

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1.了解財務狀況

不知金錢花在哪，可能會難以控制支出及增加儲蓄的機會。透過划分收入，支出，償債和資產，了解個人財務狀況，再制定金錢的合理運用方式。不過如果沒有一個可靠的計劃，很容易令人回到舊習慣，結果令人沮喪，最後又打回原形，因此一定要定期回顧和調整開支的計劃，例如限制每月的支出及儲一定金額的錢等，按月檢討。

2.管理借貸和債務

避免過多的利息支出及銀行費用亦十分重要，小數怕長計，大多數銀行亦推出不設最低餘額要求的戶口，但對於那些戶口平均餘額較低的人來說，改用免最低存款額的銀行賬戶，會更好地避免被銀行收費。另外，亦要委善管理與借貸和債務相關的還款，不少人常忘記、遲還款會產生利息，改以自動支付賬單，就不會因逾期付款而被收取費用，如果不需要的信用卡收取年貴，亦可以取消，以減少財務費用。

3.建立應急基金

建立應急基金亦是每個人首要財務目標，但許多人仍然難以做到這一點。根據一項政府調查，大約 32% 的人無法支付 400 美元的緊急費用。雖然數字在過去十年中有所下降，但仍然高得驚人。即使存款有 400 美元的人，也可能會發現不足以應付所有的緊急情況。理想情況下，應將至少三個月的生活費用存入應急基金，應付突如其來的意外費用，例如住院、保險索賠或失業後的賬單。有些人覺得節省六個月或更多的生活費用會更舒服。

設立應急基金，亦可以每月設置自動轉賬到儲蓄賬戶，直到達到您滿意的數額，加強執行力。對於那些因為沒有太多閒錢而沒有應急基金的人來說，就要看看是否有任何地方可以削減開支，即使是暫時性地削減，亦可足以助你建立應急基金。如果沒有，就要探索增加收入的機會。開始副業可以為您提供所需的額外現金。

找到適合儲蓄策略可能需要一些時間和努力，但有助為未來做好準備，嘗試後可能不會馬上奏效，不要氣餒及嘗試更多不同的方法，自然能找到適合自己的理財解決方案。

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