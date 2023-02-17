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【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須資金有得揀

收息攻略 20:30 2023/02/17

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來到2023年，銀行存息雖然未及去年月月上調般搶眼，但玩法依然多元，最新市面仍有9間銀行提供4厘定存息，想要月月有息派、提前提取毋須罰息以至不使用新資金，各自有得揀！

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欄名 : 存款收息

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