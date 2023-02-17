【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？ 不鎖死、不罰息、不須資金有得揀 收息攻略 20:30 2023/02/17 分享： 分享： 來到2023年，銀行存息雖然未及去年月月上調般搶眼，但玩法依然多元，最新市面仍有9間銀行提供4厘定存息，想要月月有息派、提前提取毋須罰息以至不使用新資金，各自有得揀！ 專題影片 【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？ 不鎖死、不罰息、不須資金有得揀 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 6個月港元定期 最高3.8厘 逾10間3.5厘或以上 存百萬賺息1.9萬元（2月17日更新） 今日 6個月港元定期 最高3.8厘 逾10間3.5厘或以上 存百萬賺息1.9萬元（2月17日更新） 【港元定期存款】12個月存期最高4.1厘 逾10銀行最少3.8厘（2月17日更新） 今日 【港元定期存款】12個月存期最高4.1厘 逾10銀行最少3.8厘（2月17日更新） 50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新） 今日 50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新） 定期存款2023 拆息止跌 定存息口回升? 4銀行近日加息 8銀行暫守4厘（附港元美元各存期最高息之選） 今日 定期存款2023 拆息止跌 定存息口回升? 4銀行近日加息 8銀行暫守4厘（附港元美元各存期最高息之選） 港元定期存款 銀行 定期存款