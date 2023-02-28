比較各款私人貸款（P Loan） 如何挑選適合的個人貸款產品

市場上的貸款市場，私人貸款主要分類為有抵押貸款與無抵押貸款，私人貸款是屬於無抵押貸款的統稱；私人無抵押貸款大致可分類為業主私人貸款、結餘轉戶貸款、循環貸款、免文件證明貸款、裝修貸款、稅務貸款、無抵押中小企貸款、海外合約僱員貸款、學生貸款及百分百擔保個人特惠貸款計劃。建議消費者認識和了解個別貸款產品的特性，選擇適合自己的貸款產品，在申請貸款和批核便順暢自如。

私人貸款定義（Personal Loan，簡稱P loan）

私人貸款（P loan）顧名思義是以個人名義申請借貸，貸款申請需遞交身份證、3個月內有效的住址證明及薪金證明（如出糧戶口月結單、稅單、MPF供款紀錄或公司出糧的入息證明，以上任何一種文件均可視為有效），由於文件要求較嚴謹，適合穩定收入或持有薪金證明人士申請。一般正規金融機構的個人私人貸款均以息隨本減利息計算，無論用何種方法計算利息，根據監管當局的指引所有利息必須以年利率顯示方便消費者作出劃一的標準比較，消費者可以選擇分期及定額還款安排，配合貸款人訂立一個適合自己的有計劃地舒緩財政困難和應付短暫資金需要方案。

比較市面借貸公司的私人貸款產品：

銀行及財務機構提供的「無抵押貸款（unsecured loan）」貸款產品中以個人名義申請私人貸款、結餘轉戶貸款、免文件證明貸款、循環貸款、業主私人貸款及裝修貸款為主要選擇；規模較大的金融機構亦會提供循環貸款及一站式的網上私人貸款等，個別金融機構也會提供其他另類的無抵押貸款產品。

信用卡還min pay利息太高 利用結餘轉戶（Debt Consolidation Loan）清卡數

結餘轉戶貸款或會俗稱「清數」，貸款主要協助申請人集中清還多張信用卡的結欠和其他負債，貸款金額由數萬至百萬不等，申請人必需遞交身份證、最少3個月內有效的住址證明及薪金證明。

「結餘轉戶」貸款不僅可以助你解決眼前的財務需要，再集中處理債務後，實質上可以提供一個妥善和周詳的解決方法去梳理一下每月的還款壓力，「結餘轉戶」貸款批核後，可以在預見的情況下，每個月用一個固定的還款金額去清還所有貸款，不用在每一個月在不同的日子向多間金融機構，繳交不同的還款金額。如每個月都要大費周章地向不同的金融機構還款，非常容易引致過期還款和產生不良信貸紀錄，嚴重影響個人的信貸評級。

循環貸款（Revolving Loan） 幫助短期資金周轉

循環貸款是一種預先批核信貸額的備用現金貸款，本質上類似信用卡的消費額度。適合頻密而有短期資金周轉需要的人士，例如投資者、零售東主、信用卡套現及短期周轉等。所有貸款在每次申請時，金融機構都會檢視借貸人的信貸評級，每次查閱多少都會影響信貸評級；只有預先批核的循環貸款，每次提取資金都不會影響信貸評級。因為是備用現金，所以不提取時不會收取利息，建議於現今經濟不穩時預先申請就能為明天作好準備。

業主私人貸款（Home Ownership Scheme Loan）貸款金額較大

業主私人貸款是一種貸款金額比較大，還款期比較長的貸款產品，客戶對象主要是未補地價居屋和擁有私人物業的業主。由於不用抵押物業但可以釋放的物業現有價值，貸款上限和可借貸比例為批核基礎，可以借貸資金由10萬至百萬。因為不是按揭貸款，貸款可以免除登記於田土登記冊上，原有的按揭不受會業主貸款的影響而免於被銀行Call Loan，利息亦比一般私人貸款較低。

免文件證明貸款（Document Waive Loan）免入息方便借錢

由2018年開始，香港金管局容許銀行貸款時透過「新私人貸款組合」（New Personal-Lending Portfolio，簡稱NPP）向客戶提供免文件私人借錢服務。有見及此，財務公司亦調整貸款要求，推出「免入息證明貸款」予自僱、現金出糧或持牌專業人士，一般貸款額會較私人貸款低，目的是方便借貸人應付短暫的資金需要。

裝修貸款（Renovation Loan） 貸款彈性高金額高審批較寬鬆

為了改善生活質素, 借錢裝修家居是一個很普遍借貸用途，包括應付新居入伙或因物業強檢或舊居翻新，所以不少金融機構會推出裝修貸款產品供有計劃裝修家居但資金不足的人士申請，迎合這方面的需要，政府也有提供「家居維修免息貸款」和「有需要人士維修自住物業津貼計劃」來協助有需要人士進行維修保養物業及改善樓宇安全。

裝修貸款屬無抵押私人貸款的一種，由於物業種類較彈性，貸款特色是金額高、還款期長、審批較寬鬆，因此申請人只需要證明是物業持有者，入息證明只是補充的要求。

建議大家在申請貸款服務前，應該先知道自己的真正需要我個別貸款產品的特質和條件，建議與一間誠實及值得信任的財務公司申請才能真正解決你的財務需要。歡迎觀看《鏡．貸與借》了解更多貸款資訊。

【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士，第十七屆世界傑出華人，現任 Tiptop 鼎豐信貸有限公司行政總裁，30 年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區 2020 年金融企業家。

（特約）