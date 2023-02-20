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月入2.5萬 賭博欠債30萬 8成人工還錢 如何走出困境？

個人增值 08:30 2023/02/20

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隨著科技的發展，用一部智能手機便能完成借錢全過程，加上鋪天蓋地借錢服務廣告和信用卡優惠宣傳，難免令借錢的人數增多，網絡上因欠債無力償還，而發佈求助貼文的個案也是屢見不鮮。

其中有一則這樣的求助貼文，一個普通的打工仔，月入2.5萬，因染上賭博習慣，欠下30萬元債務，每個月8成人工都用於償還債務，不過他稱現在勉强能還清每個月的還款額，但剩餘的生活費非常少。另外，因去過多處詢問借錢事宜和有多項債款未完全償還，造成TU（環聯）評分非常低，導致很難再繼續借錢周轉及在銀行做結餘轉戶。

鑒於以上個案，有什麽方法可以脫離債務困境？

1.減少不必要的支出 只保留生活必要開支
在欠債到了自己難以承擔的時候，首要任務是「節流」，減少自己不必要的開支。例如，取消曾經訂閲的電子服務、更換便宜的手機套餐、不外出就餐、減少不必要的社交、減少購物、與家人同住減少租金和餐飲支出等。儘量縮減生活中可以減少的開支，只保留交通費、電話費等日常生活必要的支出。

2.保住正職  通過Part-time增加收入
除了縮減生活開支，下一步就要想辦法在保持現有收入基礎上增加額外收入。正如以上例子，求助貼文發佈者每個月主要用自己的薪酬收入來還錢，因此首先要保住這份工作，其次是利用放工空閑時間增加收入，例如接一些freelance工作，或應徵一些較容易上手的兼職，例如倉庫整理員、商店售貨員或打字員等。

3.利用自己的技能變現
如果自己有一技之長，也可以考慮將其變現，作為增加收入的好途徑。例如，可以利用休假或收工時間，開設網絡課程、撰寫文章、拍攝影片、接家教等等，通過既有的專業知識變現，創造額外收入，有助於還清債務。

4.優先償還利息高的債務
還款時也有講究，在眾多欠債項目中，首先要選擇償還利息高的債務，避免利息愈滾愈大，進一步加重還款的壓力。

5.向家人求助 慢慢償還
如果債務實在太大到無法解決的情況下，相比出去再借高利息的貸款，不如向家人求助。向家人借錢可以酌情商討還錢期限或免去超高利息，一定程度上減少負擔。雖然家人可能會更寬容，但也要履行還錢的承諾。

6.向銀行申請債務重組
有網民提出可以向銀行嘗試申請債務重組，什麽是「債務重組」？欠款人申請債務重組是因為無法按照原先與債主制訂的條件還款，所以欠債人希望債主體諒自己的處境，重新制訂一份雙方都可接納的還款方案，例如減息或延長還款年期。申請債務重組需經法庭申請，同時，債務重組或會失敗，欠款人要做好兩手準備。

7.若債務較大可選擇破產
也有網民提出，如果欠款數目實在難以負荷，可以選擇申請破產。但申請破產後，日常生活將會發生重大改變，要謹慎選擇。

申請破產後有什麽影響？申請破產後需要通知現職僱主，部分行業如公務員、紀律部隊等會受到影響，每月入息在扣除基本生活費後，餘額需由破產官安排作還債之用。同時不能出任管理層、不能經營生意、不能繼續供保險也不能保留自己的物業，並且在信貸資料庫會留有破產記錄，信貸評級也會受到影響。

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欄名 : 理財加油站

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