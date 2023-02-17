善用這款扣稅產品 做「拆彈專家」

打工一族每年最怕見到的，莫過於「綠色炸彈」（個人報稅表）。當然，大家都想成為「拆彈專家」，但香港稅制相對簡單，可以「拆」的地方不多，所以於2019/20課稅年新增的三個可扣稅項目，即是強積金可扣稅自願性供款(TVC)、合資格延期年金 (QDAP) 及自願醫保計劃 (VHIS)，俗稱「扣稅三寶」，便成為了打工仔的「扣稅恩物」。即使你不是「拆彈專家」，只要善用扣稅三寶，就既能達致保障和儲蓄的目的，也能收到扣稅的成效。

最多慳稅$10,200 與年金共享扣稅額

以強積金可扣稅自願性供款及合資格延期年金為例，每個課稅年度兩者合共可享6萬港元的扣除上限，如果以最高的稅階17% (應課稅入息達200,000港元以上) 計算，就可慳稅高達10,200港元 (60,000港元 x 17%)。

由於這兩種扣稅產品是共享6萬港元的扣除限額，所以筆者不時收到以下問題：到底強積金可扣稅自願性供款相對上有什麼優勢？以下為歸納的五大重點：

1. 簡單易明： 強積金可扣稅自願性供款的基礎，就是每個打工仔每月都需要作出供款的強積金計劃，所以產品本質都算是大眾所熟識，而且簡單易明。

強積金可扣稅自願性供款的基礎，就是每個打工仔每月都需要作出供款的強積金計劃，所以產品本質都算是大眾所熟識，而且簡單易明。 2. 標準化： 因為強積金可扣稅自願性供款是強積金計劃的其中一種供款方式，受積金局嚴格的規管，亦受相關法例所限制，例如提取及轉移等安排均是一致。因此，各大強積金供應商的產品結構基本上是一樣；這是使強積金成員就基金回報、收費和服務更容易作出比較。

因為強積金可扣稅自願性供款是強積金計劃的其中一種供款方式，受積金局嚴格的規管，亦受相關法例所限制，例如提取及轉移等安排均是一致。因此，各大強積金供應商的產品結構基本上是一樣；這是使強積金成員就基金回報、收費和服務更容易作出比較。 3. 可調動性： 帳戶持有人即使在某一間的強積金供應商開設可扣稅自願性供款帳戶，亦可按個人意願，隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金供應商的可扣稅自願性供款帳戶。

帳戶持有人即使在某一間的強積金供應商開設可扣稅自願性供款帳戶，亦可按個人意願，隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金供應商的可扣稅自願性供款帳戶。 4. 平均成本法： 和一般的強積金供款一樣，強積金可扣稅自願性供款是投資於基金，只要通過定時、定額的供款，加上長線的投資，以平均成本法便可減低市場風險，緩和短期市場波動對投資的影響。

和一般的強積金供款一樣，強積金可扣稅自願性供款是投資於基金，只要通過定時、定額的供款，加上長線的投資，以平均成本法便可減低市場風險，緩和短期市場波動對投資的影響。 5. 靈活性：可扣稅自願性供款有極大的靈活性。帳戶持有人可隨時更改供款金額，亦可以選擇一筆過供款或分期供款；即使帳戶持有人增加、減少、停止供款，或之後再重新供款，亦不會受到任何限制。

所有金融產品有利，亦有弊。對年青人而言，強積金可扣稅自願性供款的提取期相對較長。除了符合法例訂明的特定情況（如永久性地離開香港、罹患末期疾病等情況），帳戶持有人必須於65歲時方可提取供款。

此外，投資基金涉及風險。提取強積金可扣稅自願性供款時，亦可能受投資環境的影響，而有所損失。因此，如果相關計劃有提供保證回報的保證基金，便能為帳戶持有人帶來多一份的投資保障。

大家必須明白金融產品沒有最好，只有最合適。當選擇扣稅產品時，建議因應自己個人的目標、需要和財政狀況作考慮。最後，如果大家還為強積金可扣稅自願性供款和合資格延期年金二選其一而煩惱，也可以想想Why not both? 大家亦不要被那6萬港元的扣除額限制了自己的儲蓄。說到底，大家除了慳稅以外，也要關注退休儲蓄計劃的重要！

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