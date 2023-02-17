善用這款扣稅產品 做「拆彈專家」

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男裝通識課 西裝+大褸袖口商標一定要拆
打工一族每年最怕見到的，莫過於「綠色炸彈」（個人報稅表）。當然，大家都想成為「拆彈專家」，但香港稅制相對簡單，可以「拆」的地方不多，所以於2019/20課稅年新增的三個可扣稅項目，即是強積金可扣稅自願性供款(TVC)、合資格延期年金 (QDAP) 及自願醫保計劃 (VHIS)，俗稱「扣稅三寶」，便成為了打工仔的「扣稅恩物」。即使你不是「拆彈專家」，只要善用扣稅三寶，就既能達致保障和儲蓄的目的，也能收到扣稅的成效。
最多慳稅$10,200 與年金共享扣稅額
以強積金可扣稅自願性供款及合資格延期年金為例，每個課稅年度兩者合共可享6萬港元的扣除上限，如果以最高的稅階17% (應課稅入息達200,000港元以上) 計算，就可慳稅高達10,200港元 (60,000港元 x 17%)。
由於這兩種扣稅產品是共享6萬港元的扣除限額，所以筆者不時收到以下問題：到底強積金可扣稅自願性供款相對上有什麼優勢？以下為歸納的五大重點：
所有金融產品有利，亦有弊。對年青人而言，強積金可扣稅自願性供款的提取期相對較長。除了符合法例訂明的特定情況（如永久性地離開香港、罹患末期疾病等情況），帳戶持有人必須於65歲時方可提取供款。
此外，投資基金涉及風險。提取強積金可扣稅自願性供款時，亦可能受投資環境的影響，而有所損失。因此，如果相關計劃有提供保證回報的保證基金，便能為帳戶持有人帶來多一份的投資保障。
大家必須明白金融產品沒有最好，只有最合適。當選擇扣稅產品時，建議因應自己個人的目標、需要和財政狀況作考慮。最後，如果大家還為強積金可扣稅自願性供款和合資格延期年金二選其一而煩惱，也可以想想Why not both? 大家亦不要被那6萬港元的扣除額限制了自己的儲蓄。說到底，大家除了慳稅以外，也要關注退休儲蓄計劃的重要！
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撰文 : 謝志雄 Alvin 萬通保險退休金及僱員福利部主管
欄名 : 保險DNA