10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）

投資除了追求價格上的升幅，穩定的派息亦很重要，高息能為投資者帶來現金流及鎖定回報，縱觀市場上的收息產品，除了銀行的定期存款之外，還有高息股、高息ETF及債券等可供選擇，另一個較為高風險的產品就是零售基金。以下列出10隻最高息的基金，月月派息，年度化派息率最高逾11厘！

10大高息基金

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雖然去年出現罕見「股債齊跌」的現象，但今次介紹的10隻高息基金當中，有5隻2023年以來都錄得升幅，可謂近年少見的財息兼收。

以上按照FSMOne平台的資料列出10大最高息基金，年度化派息率由9.2%至11.7%，當中有5隻在10厘以上，遠比定期存款、甚至近日推出的綠色債券更高息。排名首位的是「貝萊德全球基金 - 亞洲高收益債券基金 (美元) A6 每月派息」，該基金主要投資於投資於亞太區政府和公司的高收益定息可轉讓證券，暫時是月月派息。

不過這基金的今年至今表現，暫時累跌近7%。有個別上榜基金的今年至今表現跌逾1成，所以存在賺息蝕價的風險，下文會詳述。

月月派息逾11厘 不用10年就回本 有可能嗎？

若果每月都能持續以這息率派息，意味每投入10萬元，1年就有逾1.1萬元股息回報，每月有約944.4元股息。即使不計複式效應，單計每月股息，不用10年就回本了。

但天下間沒有免費午餐。其實「年度化股息率」是代表只供參考，基金股息並非保證，實際取決於基金經理酌情分派。這意味基金派息幅度或頻率可能會有變，本月它的年度化股息率是11%，下一個月就不保證有這個數字了。另外，基金也有可能把股息再投資，而非以現金派發。

另外，投資基金亦要留意各種費用，例如上述列出全年經常性開支比率或基金管理費，最少都有1%以上，而且基金通常設有認購費，一般達5%，視乎基金公司或銀行有沒有優惠。而且，基金是一項長期投資，一旦需要贖回，價格難以保證，而且涉及贖回費，不適合把應急資金投放在基金。

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大多投資垃圾債

小心賺息蝕價

因此，投資基金除了看收息回報，也要留意其歷史回報。上圖列出這10隻基金的過去5年曆年回報，不難發現經常見紅，就算有10厘高息都難掩價格上的下跌。

況且，若仔細了解這批基金的投資策略及目標，不難發現大部分都投資於高收益證券。所謂高收益，說白一點就是「垃圾級別」，由於這些機構的評級很低，因此融資時要以較高的收益率去吸引投資者。目前全球的主權債或企業債都由評級機構評級，最少獲得「BBB –」良好信貸評級的債券被歸類為投資級別債券，低於「BBB–」級則被視為高收益債券（亦稱垃圾債券）。

10年總回報近30%

有哪些基金是真正財息兼收呢？據FSMOne平台的資料，上述10隻基金當中有2隻的10年總回報達正數，「富蘭克林浮動息率基金 (美元) A 」10年總回報29.42%，無論近5年、3年或1年總回報也是正數，單是2023年以來也有10%升幅。「東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (港元) H 」10年總回報14.66%，但近5年、近3年以來均見紅。

上述總回報收字，乃以基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資，並一律換算成港元去計算。

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