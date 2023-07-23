10大高息基金　年化11厘月月派息　8隻近1年賺息又賺價（2023年7月更新）

投資除了追求價格上的升幅，穩定的派息亦很重要，高息能為投資者帶來現金流及鎖定回報，縱觀市場上的收息產品，除了銀行的定期存款之外，還有高息股、高息ETF及債券等可供選擇，另一個較為高風險的產品就是零售基金。以下列出10隻最高息的基金，月月派息，年度化派息率最高逾11厘！

10大高息基金

（派息率由低至高排列）

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雖然過去一年出現罕見「股債齊跌」的現象，但今次介紹的10隻高息基金當中，以下5隻2023年以來都錄得升幅，可謂近年少見的財息兼收。

當中包括（數據截至2023年7月21日）： 富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)【年度化股息率10.773%、今年以來升10.08%】

安盛環球基金 - 美國高收益債券 (美元) A 每月派息【年度化股息率9.619%、今年以來升6.55%】

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 (美元) G類別 每月收益【年度化股息率9.872%、今年以來升6.6%】

普徠仕(盧森堡)系列 – 新興市場債券基金 (美元) Ax 每月派息【年度化股息率9.261%、今年以來升5.84%】

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益【年度化股息率9.015%、今年以來升5.98%】

以近1年表現計算，在10隻基金只有2隻見紅，跌幅3.51%至4.91%。在過去波動的市況底下，表現已經不太差。

月月派息逾11厘 不用10年就回本 有可能嗎？

以上按照FSMOne平台的資料列出10大最高息基金，年度化派息率由9.015%至11.333%，排名首位的是「PIMCO GIS - 亞洲高孳息債券基金 (美元) M類零售每月收息II股份」，該基金主要投資於亞洲孳息率較高的固定收益工具，暫時是月月派息。

若果每月都能持續以這息率派息，意味每投入10萬元，1年就有逾1.1萬元股息回報，每月有約944.4元股息。即使不計複式效應，單計每月股息，不用10年就回本了。

但天下間沒有免費午餐。其實「年度化股息率」是代表只供參考，基金股息金額並非保證，實際取決於基金經理酌情分派。這意味基金派息幅度或頻率可能會有變，本月它的年度化股息率是11%，下一個月就不保證有這個數字了。另外，基金也有可能把股息再投資，而非以現金派發。

另外，投資基金亦要留意各種費用，例如上述列出全年經常性開支比率或基金管理費，最少都有1%以上，而且基金通常設有認購費，一般達5%，視乎基金公司或銀行有沒有優惠。而且，基金是一項長期投資，一旦需要贖回，價格難以保證，而且涉及贖回費，不適合把應急資金投放在基金。

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大多投資垃圾債

小心賺息蝕價

因此，投資基金除了看收息回報，也要留意其歷史回報。上圖列出這10隻基金的過去5年曆年回報，不難發現經常見紅，就算有10厘高息都難掩價格上的下跌。

況且，若仔細了解這批基金的投資策略及目標，不難發現大部分都投資於高收益證券。所謂高收益，說白一點就是「垃圾級別」，由於這些機構的評級很低，因此融資時要以較高的收益率去吸引投資者。目前全球的主權債或企業債都由評級機構評級，最少獲得「BBB –」良好信貸評級的債券被歸類為投資級別債券，低於「BBB–」級則被視為高收益債券（亦稱垃圾債券）。

10年總回報20%

有哪些基金是真正財息兼收呢？據FSMOne平台的資料，上述10隻基金當中有2隻的10年總回報達正數，「富蘭克林浮動息率基金 (美元) A 」10年總回報26.61%，無論近5年、3年或1年總回報也是正數，單是2023年以來也有10%升幅。「東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (港元) H 」10年總回報15.08%，近5年、近3年及2023年以來均見紅。

上述總回報收字，乃以基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資，並一律換算成港元去計算。

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