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10大高息基金 月月派息最高11厘 首季8隻財息兼收（2023年4月更新）

收息攻略 10:30 2023/04/16

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投資除了追求價格上的升幅，穩定的派息亦很重要，高息能為投資者帶來現金流及鎖定回報，縱觀市場上的收息產品，除了銀行的定期存款之外，還有高息股、高息ETF及債券等可供選擇，另一個較為高風險的產品就是零售基金。以下列出10隻最高息的基金，月月派息，年度化派息率最高接近11厘﹗若不計東亞聯豐那兩隻，其餘8隻在今年首季都錄得升幅，可謂近年少見的財息兼收。

10大高息基金

（派息率由低至高排列）

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月月派息近11厘   不用10年就回本   有可能嗎？
以上按照FSMOne平台的資料列出10大最高息基金，年度化派息率由8.393%至11.145%，排名首位的是滙豐亞洲高收益債券基金（美元）AM2，該基金暫時是月月派息。逾11厘的高息代表的是什麼？若果每月都能持續以這息率派息，意味每投入10萬元，1年就有1.1萬元股息回報，每月有約916元股息。即使不計複式效應，單計每月股息，不用10年就回本了。

但讀者可能會明白，天下間沒有免費午餐。誠然，「年度化股息率」是代表只供參考，基金股息金額並非保證，實際取決於基金經理酌情分派。這意味基金派息幅度或頻率可能會有變，本月它的年度化股息率是11%，下一個月就不保證有這個數字了。另外，基金也有可能把股息再投資，而非以現金派發。

另外，投資基金亦要留意各種費用，例如上述列出全年經常性開支比率或基金管理費，最少都有1%以上，而且基金通常設有認購費，一般達5%，視乎基金公司或銀行有沒有優惠。而且，基金是一項長期投資，一旦需要贖回，價格難以保證，而且涉及贖回費，不適合把應急資金投放在基金。

大多投資垃圾債
小心賺息蝕價
因此，投資基金除了看收息回報，也要留意其歷史回報。上圖列出這10隻基金的過去5年曆年回報，不難發現經常見紅，就算有10厘高息都難掩價格上的下跌。

況且，若仔細了解這批基金的投資策略及目標，不難發現大部分都投資於高收益證券。所謂高收益，說白一點就是「垃圾級別」，由於這些機構的評級很低，因此融資時要以較高的收益率去吸引投資者。目前全球的主權債或企業債都由評級機構評級，最少獲得「BBB –」良好信貸評級的債券被歸類為投資級別債券，低於「BBB–」級則被視為高收益債券（亦稱垃圾債券）。

10年總回報20%
有哪些基金是真正財息兼收呢？據FSMOne平台的資料，上述10隻基金當中有3隻的10年總回報達正數，「富蘭克林浮動息率基金 (美元) A 」10年總回報21.44%，無論近5年、3年或1年總回報也是正數，單是今年首季也有近5%升幅；「東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (港元) H 」10年總回報21.3%，但若看近3年總回報，僅0.07%，只勉強平手，今年至今則見紅；「滙豐亞洲高收益債券基金 (美元) AM2」近10年總回報有0.92%，但近5年、3年及1年都錄雙位數跌幅。

上述總回報收字，乃以基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資，並一律換算成港元去計算。

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