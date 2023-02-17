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美元牛市告終？2023年捕捉市場轉捩點 不容忽視的6大投資趨勢

博客 12:54 2023/02/17

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未來數月，投資者將繼續受增長放緩及利率上升的不利因素困擾。然而，我們已開始看見曙光初現。美國消費物價指數通脹普遍低於預期，在預期今年能源及食品通脹和核心貨品價格將會下跌，另一方面薪酬上升令服務通脹高企下，聯儲局或會放慢加息步伐，並可能於今年第二季及下半年維持政策不變。對市場而言，關鍵的轉捩點是隨着通脹降溫，聯儲局最終結束加息周期。

現時投資者應該注意哪些投資趨勢，以捕捉市場轉捩點的來臨?

1：美元牛市告終
隨着美息見頂在望，相信美元的牛市已經終結。美元與其他十國集團貨幣之間的利差不太可能進一步擴大，導致美元失去主要的利好因素。我們看淡美元，並看好日圓、歐元、英鎊、新加坡元、泰珠及巴西雷爾的表現。

2優質債券
2022年債券收益率急升後，我們發現長期預期回報率的最高增幅非來自現金及股票投資，而是來自債券。美息見頂，加上通脹放緩，應可為債券提供更有利的投資環境。我們聚焦發達市場、新興市場及亞洲的投資級別債券，並傾向短至中期（2-5年）債券。相比股票，高評級債券的風險回報及多元化優勢較為吸引，原因是經濟周期轉差為盈利表現增添不明朗因素。

3：把握中國內地經濟重啟
中國內地防疫政策轉向和加大對房地產市場的融資支持後，我們目前預測中國國內生產總值增長將從去年的3%回升至今年的5%，再於2024年上升至5.8%。我們相信旅遊、航空、款待、餐飲、博彩及大眾消費板塊的優質行業龍頭將帶來不少機遇。

4：東盟新機遇
東盟經濟體的消費支出前景強勁，加上經濟持續重啟，該區展現出抗逆力，為市場帶來曙光。消費類企業、基建公司、東盟銀行及新加坡房地產投資信託基金均迎來增長機遇。在簽訂區域全面經濟伙伴關係協定後，東盟各國的經濟進一步融合，亞洲供應鏈重整及區域化發展亦為該區的經濟體帶來優勢。

5：建立抵抗衰退的投資組合
由於周期風險至少會於今年第一季維持於較高水平，投資者應該專注於優質企業。在投入成本上漲及增長放緩之際，該類公司依然擁有穩健的資產負債狀況，並具備賺取可觀盈利的能力。此外，投資者可有選擇地配置受惠於結構性增長趨勢（例如可持續發展革命）的優質企業。

6：分散風險，減低波幅
於今年一段時間內，環球經濟放緩將繼續成為股市及環球股票的主要不利因素。就像過往年度一樣，今年或會出現地緣政治緊張局勢及金融穩定性風險。透過分散投資及配置高評級債券，將可平衡及減少不明朗因素。

 

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撰文 : 何偉華 滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監

欄名 : 私銀滙萃

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