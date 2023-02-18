銅鑼灣的權八居酒屋最近在尖沙咀開設九龍區旗艦店，新店增設壽司廚師發辦（Omakase）專區，同時還推出具風味的傳統日本料理，包括炭火串燒、招牌手打蕎麥麵等，並配以一室傳統古典裝潢，讓食客像置身江戶時代的居酒屋，享受一頓豐富的日菜盛宴。

全新旗艦店落戶尖沙咀北京道1號，室內設計延續日本總店及銅鑼灣店的風格，利用朱紅和深啡的木質裝潢，建構江戶時代居酒屋的氛圍及韻味。甫入餐廳，接待枱後方的樸實木質酒亭與朱紅飾牆先映入眼簾，像牽引食客遠離煩囂鬧市，走入另一「國度」。沿路進入古味盎然的居酒屋，自成一國的廚師發辦（Omakase）餐區以木屏風分隔，從天花延伸落地，飾以藍調為主色的浮世繪畫像，充滿藝術感。

隨後再走入主餐區，一排落地玻璃把270度的維港景色盡收眼底，可欣賞日與夜的不同景致。一室以縱橫木條、裝飾竹棚及寬圓吊燈建構而成，輔以紅褐色日本浮世繪畫像，塑造古雅氛圍。在靠牆的廂房裏，食客可享有私隱度高的用餐空間，雅致擺設與吊頂的竹棚及燈飾，古樸韻味縈繞滿室。

選用當造食材

尖沙咀店增設壽司廚師發辦（Omakase）專區，由壽司主廚張俊邦師傅為食客席前奉上多款美食，包括鮟魚康魚肝奈良漬壽司，為了平衡鮟魚康魚肝的濃膩，廚師用上奈良漬，是日本奈良風味的醃菜，以酒粕醃漬西瓜，解膩又添滋味。至於鯖魚棒壽司則採用關西箱押壽司方法製作，鯖魚輕醃後以醋飯裹着，伴以紫蘇及干瓢，最後以輕烤過的紫菜捲起，層次感豐富。

餐廳的單點菜式亦相當豐富，如前菜的宮崎豚肉胡麻沙律，選用肥瘦均勻的宮崎豚肉，配自家調製的胡麻醬、沙律菜及炸蒜片等，是一道非常清新的開胃菜。酸汁伴牛筋（68元）是權八日本總店的招牌菜式之一，今次首度引入香港。沿用總店方式製作，牛筋熬製得軟嫩入味，配酸汁使人胃口大開。卷物也有多款選擇，如芝麻吉列蝦大卷，香脆的吉列大蝦以糯米飯包着，外層沾滿黑白芝麻增添香氣。鰻魚玉子大卷亦相當吸引，脂香滿溢的鰻魚以炭爐明火燒烤，配上滑嫩玉子成為特色卷物。

想吃香口美食，則可選三黃雞串燒，以肉嫩脂豐的本地三黃雞製作，廚師精選不同部位製成串燒，包括雞腿筋肉、雞腿肉及免治雞肉釀冬菇，以備長炭燒故相當惹味。嗜食和牛則必選炭燒宮崎A5和牛青椒（158元），宮崎和牛油脂豐富，經炭火微微炙燒，入口即溶，伴以青椒同吃，加添清新感。

值得一提，尖沙咀店設有蕎麥麵房，食客可近距離欣賞廚師打麵手藝。每日新鮮製作的蕎麥麵口感幼滑細緻，可選山芋冷蕎麥麵、松葉蟹鉗熱蕎麥麵或和牛熱蕎麥麵等。另外，餐廳亦推出全新「和風下午茶」，包括冷盤的蟹肉飛魚子沙律及香葱吞拿魚腩鍋巴等，以及熱食的唐揚雞柳、炸鮮蟹肉餅及燒野菜魚餅等。甜點則有椰汁南瓜白玉子及十勝紅豆牛乳奶凍等，十分豐富。

權八居酒屋

地址：尖沙咀北京道1號28樓

電話：2727 1957

營業時間：11:30am -凌晨12：00mn

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作者：招美寶

責任編輯：黃依情

【原文：權八居酒屋進駐尖沙咀 打造全新壽司Omakase（收費文章）】

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