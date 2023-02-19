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日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介

精明消費 15:00 2023/02/19

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春天即將來臨，日本亦準備迎接新一年的賞花季節。除極受港人歡迎的櫻花外，梅花也是當地最具代表性的花朵之一。而2、3月就是日本的梅花季，全國各縣也有多個賞梅勝地，絕不比紅粉緋緋的櫻花遜色。

梅花有耐寒特性，由1月底就會由日本九州、四國南端，一直由南開至北，例如是關東、關西等地，約2月中便會開花，到2月下旬及3月上旬就會滿開，而東北地區開花期則在3月下旬至4月上旬。但最特別是北海道的梅花會比櫻花更晚一點盛開，會在5月中才登場。

1. 茨城縣偕樂園
位於茨城的偕樂園是日本3大名園之一，亦是首屈一指的梅花名所，相傳是由第九代水戶藩主德川齊昭於1842年打造。超廣闊的庭園內種植了多達3,000棵梅花樹，約100個品種，滿開時成一片粉紅花海，非常壯觀。當地每年2月中都會舉辦盛大的水戶梅花祭，除可賞花外，還有賣梅子雪糕、大福、果汁等，適合家庭遊。

日期：即日起至3月19日
地址：茨城縣水戶市常磐町1-3-3
門票：成人300日圓、小童150日圓
網址：https://www.ibarakiguide.jp

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2.三重縣員辨市農業公園
員辨市農業公園佔地50公頃，是東海地區最大規模的梅園，包括有高爾夫球場及梅林公園等，其中梅林公園就有約100個品種、4,000棵梅花，每年3月中會有梅花祭，與遠方的綠林連成一片，是絕佳的賞梅勝地。

日期：2月23日至3月21日
地址：三重縣員辨市藤原町鼎3071
門票：成人500日圓、小學生以下免費
網址：http://www.inabe-nougyoukouen.com

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3.兵庫縣淡路島八木垂枝梅
近年爆紅的淡路島「八木垂梅」，位於私人宅邸村上邸內的梅花庭園內。據說高8呎的梅樹樹齡已達70歲，屬枝垂梅品種，滿開時梅花會有如同粉紅色噴泉般傾瀉而下，一地的花瓣更有如粉紅毛絨般，極之夢幻。

日期：2月下旬至3月上旬
地址：兵庫縣南あわじ市八木馬回219
門票：免費
網站：https://www.awaji-web.com/

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4.大阪城梅林
較多港人會去的大阪城公園，亦是關西超人氣的賞梅熱點。園區佔地逾100公頃，種有100多款梅花，共約1,235棵，每年2月中旬是賞梅最佳時節，繁花似錦，開滿護城河四周。大阪城梅林每年還會選出年度代表梅花，今年就有武藏野，是日本梅花中最大的品種。

日期：2月中
地址：大阪市中央區大阪城
門票：免費
網站：https://www.osakacastlepark.jp

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作者：黃依情

責任編輯：陳家昌

【原文：日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介（收費文章）】

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