有線電視的終結 轉做免費電視是否一條出路？

即將於十月迎接開台30年的有線電視，在本周宣佈交還收費電視牌照予政府，服務將於6月1日正式停運。對於有線電視的起落，薑餅人感受不深，可能是因為自小居住於沒有有線網絡覆蓋的大廈，想要安裝也安裝不了。但有線為香港帶來了24小時新聞台、將足球賽事變成有錢才能看的節目，以及令人印象深刻的客戶服務，相信都成為了香港人的集體回憶。

英超和新聞台吸客

薑餅人在有線開台時還在讀中學，沒錢自己付費訂有線，但記得當時有線電視廣告排山倒海，可惜卻因為居於唐樓而無法收看。而這個情況在筆者投身職場後有了轉變。有線電視為了吸納居於網絡沒耐覆蓋的用戶，使出了簽約3年包安裝衛星天線的服務。記得當時的月費為268元，可以收看大部分有線頻道，但在天氣欠佳時則必然收不到。薑餅人當時因英超和新聞台訂購，但之後英超被Now TV投得，那就沒有續訂有線了。據知那鑊仔天線仍然在天台呢。

對不少傳媒人來說，有線新聞就是電視新聞的標準，採訪部長期開住「新聞台」和「直播新聞台」，加上後來的「財經資訊台」，有線新聞成為了全港各大傳媒的基本菜單。薑餅人雖不再是傳媒人，但有線新聞在歷經股權變動，但整體表現還算過得去吧。

曾挑起電訊減價戰

有線電視的終結，也可映照出香港財團的起落。當時由九倉持有的有線(前稱:九倉有線電視)在1993年10月開台，兩年後即1995年九倉集團更取得開放固網市場後首三個固網牌照之一，直接與香港電訊競爭。對電訊新聞有留意的讀者，相信還記得九倉電訊經常挑起減價戰，不論家居電話和長途電話，都追住香港電訊來打。但打了幾年下來，香港電訊在固網的地位仍然屹立，至今仍經營逾百萬條電話線。但1995年進入市場的固網商，包括九倉(滙港電訊，前稱九倉電訊)及新世界，都先後落入1999年才成立的香港寬頻手上。

Now TV的成功預視有線的結局

再看，香港電訊被電訊盈科收購前後，均力主進入收費電視市場，回歸前推出的互動電視以及在賣盤前與梅鐸合作申請收費電視牌照雖然無功而回。豈料電盈主席李澤楷成功以香港電訊的光纖網絡，研發出全球最大的IPTV網絡，Now TV的成功亦注定了有線電視的沒落。電盈成功透過寬頻來綑綁收費電視，但相反有線電視卻不能以新聞台來綑綁其他服務，這也預示了今日的結局。

有線電視服務雖然終結，但公司仍在，轉做免費電視是否一條出路？很難說。但若新聞台沒有了24小時直播，就會失去競爭力。大家走著瞧，看看新世界如何扭轉乾坤吧。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App