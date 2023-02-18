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與Pokémon出走 台灣首架比卡超客機 紀念機票、周邊主題打卡位

精明消費 15:00 2023/02/18

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台灣宣布自2月20日早上9時起，港人可網上申請入台證到台灣自由行，不少人都計劃起行即飛，與大朋友、小朋友想和Pokémon們，比卡超、謝米以及卡比獸等11隻精靈，體驗飛翔世界，陪伴大家一飛沖天，現在終於有機會了，寵物小精靈亦將於香港開展空中之旅。去年7月中華航空宣布加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計劃」，正式啟航全台首架比卡超飛機航綫。隨着台灣開關，由即日至3月25日期間，往返香港國際機場至台灣桃源機場的中華航空客機，會不定期以比卡超彩繪機飛行。即看圖片主題特色打卡位︰

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航線情報:

CI915 桃園國際機場 ->香港國際機場

CI916 香港國際機場 ->桃園國際機場

*自2023/1/1-2023/3/25期間不定期以皮卡丘彩繪機 CI 派飛

「皮卡丘彩繪機 CI」主要航行於台灣與日本之間等亞洲地區的航線。在日本以外首度落腳台灣的比卡超彩繪機，機型選用「A321neo」，在去年秋季已正式啟航。彩繪機的噴漆工序使用多達36種漆料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空；11隻寶可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。另外機頭、機腹、機翼及引擎還有據稱還有隱藏彩蛋，讓大家發掘。

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空姐都着比卡超圍裙

貫徹動漫主題，此客機的機身有11個動漫中的代表角色，以「出外旅行，冒險」的比卡超精神，希望讓旅客重拾對旅行的熱情，也有希望和活力之意。此機是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，除了機身，機上的餐墊、餐具、抱枕、小食包裝，以至空姐的圍裙全都有比卡超圖案，連登機證都印上悅目的比卡超圖案，自然成為珍藏之選。

內文圖片：陳家昌攝、中華航空圖片

作者、責任編輯：陳家昌

【原文:搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位（收費文章）】

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