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健康和財務之間有關係？ 4大健康習慣有益於個人財務

個人增值 08:30 2023/02/17

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談及健康習慣與個人財務之間的聯係，第一反應可能感到疑惑，但這些概念實際上有許多共同點，一方面，照顧好自己的身體，有助於促進個人職業發展，另外，也可以預防將來可能有的疾病而花費大筆錢，無論是醫療費用還是因病造成無法工作，都會對個人財務狀況造成影響。

有規律的運動鍛煉、均衡的飲食和充足的睡眠是維持整體健康的一些最受推薦的做法，這些習慣會對個人財務和總體儲蓄產生積極影響。

4大健康習慣有益於個人財務
1. 鍛煉身體節省交通開支
説到鍛煉，很多人會聯想到在健身室跑步、舉重或報名健身課程。其實並不需要額外花錢完成鍛煉的目標，這樣既要多花錢，也不一定有效果。只需要對日常生活進行一些調整，就可以既改善身心健康，也能省錢。

例如，若距離不遠可選擇步行出行，減少乘車也是既能鍛煉身體也能減少開支的方式。其次，也可以選擇在家跟網上運動影片做運動，可以節省去健身房的開支，也能達到鍛煉的目的。

2. 健康飲食避免衝動購買
含糖量較高或油炸食品往往很誘人，令人衝動購買，但並不能提供所需的營養。在購買之前可以先列一個健康食物清單，跟著清單購買可以減少衝動買入不健康食品，也能避免造成額外支出。

3. 充足休息有助財務決策
相信很多人都曾經試過，在睡醒之後仍然覺得身體疲倦、精神不振，或者心情不好，這可能是沒有充足的睡眠所導致。缺乏睡眠會影響注意力、專注力和記憶力等，從而對財務決策等重要決策能力造成負面影響。

其次，如果是平時有開車習慣的人士，也有可能因疲倦造成受傷或事故風險，這也可能造成相關醫療費用或收入減少的狀況，從而帶來經濟負擔。

4. 少飲酒/吸烟 避免不良消費
飲酒或吸烟可能危害健康和儲蓄，首先，它們可能導致身體某些長期疾病，需要持續花錢治療，其次，購買它們每年都需要一筆龐大的數目，直接導致收入減少，盡量避免危害兩者的不良消費。

生活中很多健康習慣都與個人財務產生直接或間接的關聯，要想提升個人財務狀況，從養成良好的健康習慣開始，減少不必要開支，逐步累積財富。

 

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