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台灣恢復自由行 高鐵買1送1 即睇酒店/機票/遊玩優惠

精明消費 18:28 2023/02/16

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一向是港人熱門旅遊地區的台灣，2月20日起正式開放港澳人士自由行方式入境，並恢復網上申請入台證。Trip.com表示，預訂香港往台灣的機票數量比上週同期急升12倍。各商家已紛紛推出各項台灣旅行優惠，包括高鐵、機票、酒店及游玩優惠獎賞。

交通優惠
1. 高鐵單程買一送一 
即日起至3月31日，凡外籍旅客自KKday官網訂購台灣高鐵指定電子車票，即享「兩人同行，一人免費」限時優惠，於專屬活動頁填寫個人資料，即可獲得折扣代碼一組(不可重複使用)，於 KKday 指定商品頁面訂票時輸入此代碼，即可享成人票買1送1優惠。

填寫個人資料網站：按此

2. HK Express 來回機票低至636元
HK Express網站已推出台灣機票優惠，以3月份為例，由香港往返台北的單程機票最平398元起，來回796元起，由香港往返台北的單程機票最平318元起，來回636元起，由香港往返高雄的單程機票最平348元起，來回696元起。

    點擊圖片放大
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優惠券兌換
Klook香港用戶限定優惠碼兌換：
1. 優惠券 GOTAIWAN
即日起至2月28日，香港用戶訂購台灣活動（WiFi、SIM卡或 Klook 不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣500元即享95折，最高折扣限額為港幣35元。

2. 優惠券 HKBLOSSOM25
即日起至4月30日香港用戶訂購日韓台賞櫻活動（酒店住宿（淨房）、租車服務、WiFi、SIM卡、JR Pass、環球影城或Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣500元即減25元優惠。

詳情可參閲:按此

酒店優惠
1. 永安旅遊：Payme付款 滿2000元減150元
即日起至2023年2月28日，永安旅遊推出期間限定優惠，用Payme預訂台灣精選酒店並輸入優惠碼【PMH150】，即可享滿2000元減150元優惠。

詳情可參閲：按此

2. Klook訂酒店優惠

  • 訂酒店即送免費台灣餐飲或玩樂體驗，包括Starbucks、貓空纜車或人氣打卡牛肉麵店
  • 即日起至3月31日，預訂台灣酒店單筆滿1200元即送50元台灣活動優惠碼（最低消費需滿300元）

詳情可參閲:按此

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ET財智Talk
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欄名 : 消費錦囊

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