【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 立即收看

外圍股市表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素，美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%，料美國經濟緩慢衰退，美股將於Q2至Q3現低潮？恒指自去年10月31日，觸及最低位14687點後反彈五成，近日回調是否中長綫吸納良機？全年走勢先低後高？科技股「東升西降」，恒生科指回調11%現技術性調整，能否藉ChatGPT概念大熱再挾高？北京於3月舉行全國兩會，投資者宜留意哪些因素揀選最值博板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪（Frank），從國策、估值及經濟基本面，分析最新中港市場選股策略，立即收看！

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00:50 港股現為調整非轉勢 料年底恒指水平比現時高

00:57 中長綫投資者宜趁大市調整入貨

01:01 宜持貨至第三、四季獲利 全年走勢先低後高

02:30 基金經理仍需入貨

02:40 料暫時觀望政策、經濟、兩會等 Q2再選股入市

03:35 恒指上望25% 約恒指25000點 即14倍市盈率屬正常比例

03:59 恒指下望5-10% 料19800-20000點調整完成

04:55 過往六次中央新班子換屆 翌年GDP一般最佳

07:01 上證綜指有多項利好因素：中央換班、復常、GDP上升、東升西降

08:23 外圍表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素

09:20 美國通脹不會大幅回落

10:05 美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%

10:40 美國經濟緩慢衰退 料美股於Q2至Q3現低潮

11:35 港幣弱金管局連環出手托市

11:41 銀行體系結餘跌至770億港元

12:45 第二季或加最優惠利率 利率敏感股、房地產股調整

13:36 留意港美息差會否2厘以上 影響香港資金流入

14:16 資金仍側重東方 中港GDP、盈利、估值優於美國

15:13 歐洲、日經及新興低水 整個股票市場需調整

17:25 周期股下跌防守股上升

17:35 投資者去年11月低位買入先獲利

17:51 中國政策周期股或將朝向「領先」區

18:25 香港開始旅遊復常

18:40 留意化妝品、租務、零售股

21:27 科技股東升西降 ChatGPT概念大熱

21:36 元宇宙、NFT過氣成栽員項目

22:55 內地科網股「走出去」料向好

24:03 留意兩會或推利好內需政策

24:13 中國各大省份鼓勵生育 生育股成今年主題

24:34 內地谷經濟利固定資產投資

24:45 內地基建股負債高不宜揀選

25:35 農夫帶貨突破零售概念 農夫盈利增長可期

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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