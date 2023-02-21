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【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 立即收看

個人增值 10:18 2023/02/21

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外圍股市表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素，美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%，料美國經濟緩慢衰退，美股將於Q2至Q3現低潮？恒指自去年10月31日，觸及最低位14687點後反彈五成，近日回調是否中長綫吸納良機？全年走勢先低後高？科技股「東升西降」，恒生科指回調11%現技術性調整，能否藉ChatGPT概念大熱再挾高？北京於3月舉行全國兩會，投資者宜留意哪些因素揀選最值博板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪（Frank），從國策、估值及經濟基本面，分析最新中港市場選股策略，立即收看！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

Time code
00:50 港股現為調整非轉勢   料年底恒指水平比現時高
00:57 中長綫投資者宜趁大市調整入貨 
01:01 宜持貨至第三、四季獲利   全年走勢先低後高   
02:30 基金經理仍需入貨  
02:40 料暫時觀望政策、經濟、兩會等   Q2再選股入市
03:35  恒指上望25%  約恒指25000點 即14倍市盈率屬正常比例
03:59  恒指下望5-10%  料19800-20000點調整完成
04:55  過往六次中央新班子換屆   翌年GDP一般最佳
07:01 上證綜指有多項利好因素：中央換班、復常、GDP上升、東升西降
08:23 外圍表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素
09:20 美國通脹不會大幅回落
10:05 美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%    
10:40 美國經濟緩慢衰退  料美股於Q2至Q3現低潮    
11:35 港幣弱金管局連環出手托市  
11:41 銀行體系結餘跌至770億港元
12:45 第二季或加最優惠利率 利率敏感股、房地產股調整    
13:36 留意港美息差會否2厘以上  影響香港資金流入
14:16 資金仍側重東方  中港GDP、盈利、估值優於美國
15:13 歐洲、日經及新興低水  整個股票市場需調整
17:25 周期股下跌防守股上升   
17:35 投資者去年11月低位買入先獲利
17:51 中國政策周期股或將朝向「領先」區
18:25 香港開始旅遊復常   
18:40 留意化妝品、租務、零售股
21:27 科技股東升西降   ChatGPT概念大熱
21:36 元宇宙、NFT過氣成栽員項目
22:55 內地科網股「走出去」料向好
24:03 留意兩會或推利好內需政策  
24:13 中國各大省份鼓勵生育   生育股成今年主題
24:34 內地谷經濟利固定資產投資   
24:45 內地基建股負債高不宜揀選 
25:35 農夫帶貨突破零售概念    農夫盈利增長可期

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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欄名 : ET財智Talk

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